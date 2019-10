Amerikaan (67) aan zuurstofmachine sterft 12 minuten nadat nutsbedrijf stroom uitzet jv

12 oktober 2019

09u48

Bron: The Sacramento Bee 0 Robert Mardis is woensdag op 67-jarige leeftijd overleden. Uit voorzorg zette nutsbedrijf PG&E de elektriciteit in bepaalde gebieden uit. Ook in Pollock Pines bij Mardis, die afhankelijk was van zuurstoftoevoer in zijn huis. Uit de autopsie blijkt dat het uitschakelen van de elektriciteit niet de doodsoorzaak zou zijn. Mardis’ dochter Aldea wil dat niet geloven.

Zo’n twaalf minuten nadat PG&E de stroom had uitgezet in een hele wijk in El Dorado County stierf Robert Mardis. Hulpverleners kregen rond 3u40 woensdagochtend een oproep binnen. Ze vonden Mardis bewusteloos op de grond. Hij droeg een neusmasker dat verbonden was met een zuurstofmachine. De reanimatie lukte niet.

Volgens zijn dochter Aldea was Mardis niet op tijd bij zijn draagbare zuurstoftank op batterijen geraakt. “We hadden zelfs de tijd niet om naar de generator te gaan, het ging allemaal zo snel”, zegt ze. Maar de autopsie wees uit dat de man stierf aan een hartaanval door slagaderverkalking. Hij leed ook aan een chronische obstructieve longziekte. “De afschakeling zal alvast niet geholpen hebben”, zegt Aldea, die niet van plan is een proces aan te spannen.

PG&E schakelde woensdag de stroomvoorziening in sommige Noord-Californische gebieden uit om te vermijden dat harde winden elektriciteitspalen omver zouden blazen of bomen op de kabels zouden laten terechtkomen. Door de vonken in combinatie met de droogte in de regio kunnen zo bosbranden ontstaan. Zoals vorig jaar in en rond de stad Paradise, waar 85 mensen omkwamen. Er werd toen met een beschuldigende vinger naar het nutsbedrijf gewezen. PG&E zou de hoogspanningskabels slecht onderhouden.