Amerikaan (30) steekt uit het niets zes kinderen en drie volwassenen neer tijdens verjaardagsfeest meisje FT

01 juli 2018

21u59

Bron: The Washington Post & AP 5 Zes kinderen en drie volwassenen zijn zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in een appartementsgebouw in Boise, Idaho (Verenigde Staten). Vier van hen vechten voor hun leven. Niemand weet wat de dader plots bezielde.

De dader, de dertigjarige Timmy Kinner uit Los Angeles, woonde tijdelijk in het appartementsgebouw, maar werd afgelopen vrijdag aangemaand er te vertrekken. In het gebouw, dat gerund wordt door een non-profitorganisatie, wonen voornamelijk vluchtelingenfamilies en gezinnen met een laag inkomen. De man leek aanvankelijk te gehoorzamen aan die eis, maar keerde terug met een mes. Dat deed hij nota bene tijdens het verjaardagsfeestje van een driejarig meisje.

Twee kinderen die buiten aan het spelen waren, getuigen: "Hij liep achter iedereen aan en stak gewoon mensen neer. Niet één keer, maar meermaals. Ook heel hard. Hij riep bovendien ook enkele grove dingen." De twee konden zich in veiligheid brengen door zich te verstoppen in een bezemkast tot de politie arriveerde. Die trof uiteindelijk negen slachtoffers aan, onder wie drie volwassenen en zes kinderen.

Kinner kon gearresteerd worden in de parking van het gebouw. De burgemeester van Boise heeft de aanval intussen veroordeeld op Twitter. "Dit is een laffe daad", klinkt het. De dader verschijnt morgen al voor de rechter. Wat zijn motief is, is nog niet geweten.