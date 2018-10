Amerikaan (29) draait door in vliegtuig, F-16's schieten te hulp Niels Klaassen HA

06 oktober 2018

13u22

De marechaussee, een op militaire leest geschoeide Nederlandse politiedienst, heeft een 29-jarige Amerikaan uit een vliegtuig gehaald dat onderweg was van Abu Dhabi naar Amsterdam. Hij viel het cabinepersoneel en passagiers aan. Uit voorzorg werden twee Nederlandse F-16's ingezet om het toestel te begeleiden. De man is opgenomen.

De Amerikaan gedroeg zich afgelopen nacht erg agressief aan boord van het passagierstoestel. Boven Duitsland ging hij door het lint. "Een medewerker verwees de man terug naar zijn stoel, maar toen werd hij erg agressief", zegt een woordvoerder van de marechaussee.

"Hij begon om zich heen te slaan en raakte daarbij crewleden en passagiers." De slachtoffers raakten lichtgewond. Zeker twee passagiers liepen een blauw oog op door vuistslagen. De man kon met moeite worden overmeesterd door de bemanning. Ze kreeg daarbij hulp van een aantal andere inzittenden.

F-16's

De piloot van de KLM-vlucht mocht van de luchtverkeersleiding een snellere route nemen. Twee F-16's van de Nederlandse luchtmacht begeleidden het toestel naar Schiphol. De Amerikaan werd op de luchthaven aangehouden en onderzocht door de crisisdienst. Daarna is hij opgenomen, zegt de woordvoerder, die de Amerikaan als "verward" omschrijft.



Of de agressieveling alcohol of drugs had gebruikt, is nog niet bekend.