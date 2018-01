Amerika 'vijand nummer 1' voor meer dan twee derde van de Russen ADN

17u51

Bron: Belga 0 REUTERS De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump in Vietnam in november vorig jaar. Voor meer dan twee derde van de Russen zijn de Verenigde Staten Rusland's 'vijand nummer één'. Dat blijkt uit een peiling van het onafhankelijke onderzoekscentrum Levada. Oekraïne en de Europese Unie volgen op plaatsen twee en drie, vér voor moslimextremisten of terroristen.

Levada liet de peiling begin december uitvoeren bij 1.600 Russen van over het hele land. Ongeveer twee derde van hen stelt dat Rusland "vijanden" heeft. Voor 68 procent van hen is Washington de belangrijkste. Oekraïne - waarmee Rusland al jaren overhoop ligt - volgt op plaats twee met bijna 30 procent. Bijna 15 procent van de Russen vindt de EU de belangrijkste vijand, goed voor plaats drie.

Opvallend: moslimextremisten en terroristen komen daar ver achter: respectievelijk 5 en 3 procent van de ondervraagden noemen die een vijand, ondanks recente terreuraanslagen in onder meer Sint-Petersburg.

De resultaten zijn een weerspiegeling van de relatie tussen Moskou en Washington, die de laatste jaren een nieuw dieptepunt heeft bereikt. Beide wereldleiders staan lijnrecht tegenover elkaar in het conflict in Syrië en de crisis in Oekraïne. Daarnaast loopt in de VS dan weer een officieel onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016: het Kremlin zou onder één hoedje hebben gespeeld met het campagneteam van president Donald Trump.