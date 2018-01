Amerika lanceert geheime spionagesatelliet... en is die nu kwijt TK ADN

06u52

Bron: Belga 4 AP De lancering gebeurde vanop Cape Canaveral. Een geheime satelliet van de Amerikanen, die maandagochtend gelanceerd werd, is nooit in een baan om de aarde terechtgekomen. Dat laat het Pentagon weten. Het ministerie van Defensie weet niet waar het apparaat dan wel is, maar neemt aan dat de lancering mislukt is.

Een Falcon-draagraket van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX moest de satelliet met codenaam Zuma in een baan om de aarde brengen. Na de lancering vond het US Strategic Command, dat het "ruimteverkeer" in de gaten houdt, geen spoor van de Zuma.

Een Amerikaanse functionaris en twee Congresmedewerkers zeiden op voorwaarde van anonimiteit aan persbureau Bloomberg dat de tweede trap van de tweetrapsraket heeft gefaald. De satelliet is verloren, zei één van die medewerkers. De andere voegde eraan toe dat de tweede trap met de Zuma in de oceaan is geploft. Een andere, door de krant Wall Street Journal en door persbureu Reuters geopperde, mogelijkheid is dat de kunstmaan niet is losgekomen van de tweede trap, wat zou impliceren dat het lanceersysteem niet in het geding is. Mogelijk zijn trap en kunstmaan dan opgebrand in de atmosfeer.

Northrop Grumman is de bouwer van de satelliet, die miljarden gekost heeft. Waarvoor de kunstmaan precies was bedoeld, is geheim. Een woordvoerder van SpaceX van Elon Musk wil niet ingaan op de missie. Wel laat hij weten dat op basis van de eerste data de Falcon 9 normaal heeft gefunctioneerd.

De lancering had door herhaaldelijk uitstel om technische redenen ongeveer twee maanden vertraging opgelopen. Het was wereldwijd de eerste lancering van het jaar, en de eerste van zowat dertig die SpaceX in 2018 wilde doen. Wel slaagde SpaceX erin om de eerste rakettrap veilig naar Cape Canaveral te doen terugkeren.

AFP