Amerika en Korea schorten militaire oefening op vanwege vredesproces met Noord-Korea RL

17 november 2019

06u26

Bron: Reuters, Yonhap, ANP 0 De Verenigde Staten en Zuid-Korea schorten hun gezamenlijke militaire oefeningen van deze maand op. Dat doen ze om het vredesproces met Noord-Korea vlot te trekken. Dat lieten beide landen weten tijdens een verklaring op zondag in de Thaise hoofdstad Bangkok.

Zuid-Korea en de VS houden sinds 2015 gezamenlijke oefeningen. In 2017 was de grootste training met ongeveer 270 luchtvoertuigen, zoals straaljagers en navigatie-apparatuur. Vorig jaar werd ook al een oefening afgelast.

Noord-Korea heeft zware kritiek op de militaire oefeningen van Seoul en Washington. Pyongyang beschouwt ze als voorbereiding op een invasie van Noord-Korea. De VS en Zuid-Korea houden echter vol dat het om defensieve oefeningen gaat.



“Ik vind dit geen concessie, maar een poging in goed vertrouwen om vrede mogelijk te maken", aldus Mark Esper, de Amerikaanse minister van Defensie.

Ministers van Defensie uit de hele regio zijn bijeen in Bangkok vanwege het ministeriële defensie-overleg van ASEAN, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties.