American Airlines overweegt tot 25.000 ontslagen als gevolg van pandemie IB

16 juli 2020

01u29

Bron: Belga 0 De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines waarschuwt dat er in oktober mogelijk tot zo'n 25.000 werknemers hun baan kunnen verliezen.

Het bedrijf dacht aanvankelijk dat het vliegverkeer zich tegen de huidige periode zou herstellen, "maar dat blijkt helaas niet het geval", schrijven topman Doug Parker en operationeel leider Robert Isom in een brief aan het personeel, die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

De inkomsten uit passagiersvluchten zijn in juni met 80 procent gedaald ten opzichte van het jaar voordien. "En met het stijgende aantal besmettingen en het herinvoeren van quarantainemaatregelen in verschillende staten, neemt de vraag naar vliegreizen opnieuw af", voegen ze eraan toe.

American Airlines, dat zo'n 130.000 werknemers telt, had begin juli al aangekondigd dat het zich verwachtte aan 20.000 ontslagen in het najaar.

Luchtvaartsector hard geraakt

De luchtvaartsector is zeer hard geraakt door de coronacrisis. Vliegtuigen bleven lange tijd noodgedwongen aan de grond. Doordat het virus in grote delen van de VS, maar ook in andere landen nog altijd sterk rondwaart, wordt het herstel vertraagd. Alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben van de regering leningen aangeboden gekregen voor in totaal 25 miljard dollar om hen door de crisis te helpen. In ruil engageerden ze zich om tot en met 30 september geen banen te schrappen.