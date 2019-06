American Airlines houdt 737 MAX-toestellen tot september aan de grond IB

10 juni 2019

04u50

Bron: Belga 0 Luchtvaartmaatschappij American Airlines annuleert uit voorzorg nog tot 3 september alle vluchten die oorspronkelijk uitgevoerd zouden worden met een Boeing-737-Max. Dat is langer dan gepland. In het verleden had de maatschappij gezegd dat het haar 24 Boeings 737 MAX-toestellen aan de grond zou houden tot 19 augustus.

Volgens de maatschappij komt de maatregel neer op zo'n 115 annuleringen per dag. De nieuwe planning betekent dat de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij het de hele zomervakantie zonder haar toestellen van dit type zal moeten stellen.

De vloot van 737 MAX-toestellen wordt sinds midden maart aan de grond gehouden in de VS en in andere landen. Dat gebeurde na twee ongevallen in enkele maanden tijd.

Op 29 oktober stortte een Boeing 737 MAX van de Indonesische maatschappij Lion Air neer in de Zee van Java, waarbij 189 personen om het leven kwamen. Op 10 maart stortte een toestel van Ethiopian Airlines neer met 157 personen aan boord.