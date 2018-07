America First? Trumps buitenverblijf wil 61 buitenlandse werkkrachten aannemen kv

08 juli 2018

01u51

Bron: ABC News 0 Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Donald Trump in Palm Beach, Florida, is op zoek naar personeel. Ondanks de ‘America First’-visie van Donald Trump en zijn omstreden immigratiebeleid, gaat de Trump Organization echter op zoek naar buitenlandse werknemers om 61 openstaande vacatures in te vullen.

Uit documenten die donderdag gepubliceerd werden door het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat de club toestemming van de overheid vraagt om 41 obers en 21 koks aan te nemen onder het H-2B-visaprogramma, dat bedrijven toestaat om tijdelijk buitenlandse arbeiders aan te nemen als ze onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden in de VS.

De nieuwe werknemers zouden op 1 oktober 2018 in dienst treden en aanblijven tot 31 mei 2019. Florida kent immers tropische warme winters en is het hele jaar door populair bij toeristen. Trump noemt Mar-a-Lago vaak zijn “Winter-Witte Huis”.

Immigratiedebat

De beslissing van de Trump Organization om meer buitenlandse arbeidskrachten aan te nemen, komt net op het ogenblik dat er in de VS hevig gedebatteerd wordt over het immigratiebeleid van de huidige administratie.

Vorig jaar verhoogde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid het maximale toegelaten aantal werknemers met een H-2B-visum. Dat lijkt in te gaan tegen Trumps economisch beleid waarin ‘America First’ staat, maar het vinden van lokale arbeidskrachten kan tijdens de drukke wintermaanden “erg, erg moeilijk zijn” in Florida, zo vertelde Donald Trump aan ABC News in 2016. Andere bedrijven in Palm Beach doen hetzelfde, zei hij toen. “Ik heb veel andere plaatsen waar ik dat niet hoef te doen omdat je er een normaal seizoen hebt.”

Documenten van het Amerikaanse ministerie van Arbeid tonen echter aan dat ook bedrijven van Trump in Charlottesville, Virginia en Westchester County, New York eerder dit jaar een aanvraag indienden om tientallen werkkrachten met een H-2B-visum te mogen aannemen.

Sinds de zomer van 2015 hebben bedrijven van Trump al meer dan 400 buitenlandse arbeiders met het H-2B-visum binnengehaald. 264 van hen gingen aan de slag bij Mar-a-Lago.