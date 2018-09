Ambulanciers rijden met stervende man naar McDonalds, voor ze hem aan palliatieve zorgen afzetten "Eenvoudig gebaar maakt soms wereld van verschil" HR

05 september 2018

09u14

Bron: The Daily Telegraph, Twitter 55 Ambulanciers hebben hun goed hart getoond toen ze een stervende man thuis gingen ophalen. Ron had al twee dagen nauwelijks gegeten. Alvorens hem af te zetten bij palliatieve zorgen, vervulden de ambulanciers zijn laatste wens.

"Een eenvoudig gebaar maakt soms een wereld van verschil", zegt John Hammond die verantwoordelijk is voor de ambulanciers in Queensland. De ambulanciers kwamen Ron ophalen, voor zijn laatste reis naar palliatieve zorgen. Toen zijn vrouw Sharon liet vallen dat Ron de voorbije twee dagen nauwelijks iets had gegeten, vroeg een van de ambulanciers of hij misschien ergens zin in had. "Een ijsje van bij McDonalds", antwoordde Ron. Daarop reden ze met hun ziekenwagen recht naar McDonalds, en bezorgden Ron zijn ijsje.

"Wanneer mensen ons bellen, hebben ze het vaak moeilijk en zijn ze heel kwetsbaar", vervolgt Hammond. "We vinden het dan ook belangrijk dat onze ambulanciers mensen een goed gevoel kunnen bezorgen. Dat kan echt een verschil maken, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor hun familie."

Het is trouwens niet de eerste keer dat de paramedici uit Queensland in het nieuws komen door hun goed hart te tonen. In 2017 ging al eens een foto viraal van een verpleger die met zijn patiënt een ommetje maakte naar de kust. De zieke Australische vrouw was dolgelukkig dat ze nog een laatste keer de zee kon zien.