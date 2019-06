Ambulanciers mogen bewapend de baan op in Florida FVI

11 juni 2019

Bron: ANP 1 Ambulancepersoneel in de Amerikaanse staat Florida mag bewapend op pad als er een oproep is voor situaties met verhoogd risico op vuurwapengebruik.

Nieuwszender CNN meldt dat Ron DeSantis, gouverneur van Florida, een maatregel heeft afgekondigd waardoor paramedisch personeel zichzelf bewapend mag verdedigen. Daaronder vallen situaties als schietpartijen, drugsinvallen, gijzelingen of zelfmoordpogingen met een vuurwapen. Wel moeten paramedische professionals voor het dragen van een vuurwapen een jaarlijkse training ondergaan.

Kansas en Ohio hebben al een soortgelijke maatregel, drie andere staten hebben een wet in voorbereiding.

DeSantis tekende vorige maand nog een wet die regelt dat docenten op een schoolcampus met een wapen mogen rondlopen. Aanleiding is een schietpartij op een school in Parkland in 2018, waarbij veertien leerlingen en drie medewerkers om het leven kwamen.