Ambtenaren betogen voor het eerst mee in Hongkong ondanks waarschuwing regering LH

02 augustus 2019

14u53

Bron: Reuters 0 Duizenden ambtenaren zijn vanavond (lokale tijd) in Hongkong de straat opgegaan om de demonstraties van de voorbije maanden te steunen en de regering aan te sporen om de betogers tegemoet te komen. Het was de eerste keer dat ambtenaren betoogden in Hongkong.

“De 180.000 ambtenaren van de stad moeten politiek neutraal blijven”, verklaarde de regering van Hongkong gisteren. Veel ambtenaren negeerden die boodschap en verzamelden in het hart van het zakelijke district van de stad, samen met andere betogers. Veel ambtenaren droegen zwarte maskers om hun identiteit te verstoppen.

“Ik vind dat de regering de eisen moet inwilligen, in plaats van de politie naar de frontlijn te duwen om als schild te dienen”, zei een 26-jarige demonstrerende ambtenaar.

Vijf eisen

In een open brief vraagt een groep ambtenaren regeringsleider Carrie Lam om vijf eisen in te willigen: de volledige terugtrekking van de uitleveringswet, een einde aan het omschrijven van demonstranten als ‘relschoppers’, vrijstelling van vervolging voor gearresteerde betogers, een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tijdens de demonstraties en de hervatting van de politieke hervormingen.

De politie liet weten vandaag acht arrestaties te hebben verricht. Onder anderen een onafhankelijkheidsactivist werd opgepakt. Zeven andere arrestaties vonden plaats bij een inval waarbij wapens en materiaal voor bommen zouden zijn gevonden.

Nieuwe protesten

Dit weekend staan er nog nieuwe protesten gepland in Hongkong. Maandag zou er massaal gestaakt worden in de transportsector, het onderwijs en de bedrijfswereld.

Honderdduizenden mensen manifesteren sinds maanden in Hongkong tegen een wet die de uitlevering van verdachten van misdrijven aan China toelaat. De regering heeft de wet ondertussen “dood” verklaard, maar de manifestanten eisen dat ze formeel wordt ingetrokken.

De voormalige Britse kolonie Hongkong is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

