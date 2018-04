Ambitieus plan van Franse regering: Parijse daklozen lopen binnenkort rond in Gucci en Chanel FT

30 april 2018

12u50

Bron: De Standaard & AD 2 Kleding in Frankrijk krijgt binnenkort een tweede leven. Dat heeft de Franse regering beslist. Modehuizen die aan het einde van het seizoen met onverkochte stukken blijven zitten, moeten die doneren, bijvoorbeeld aan daklozenorganisaties.

De Franse regering wil een ‘circulaire economie’ ontwikkelen waarin steeds minder wordt weggegooid. Consumenten in Europa zouden jaarlijks zo’n 5 miljoen ton kleren weggooien. Slechts een kwart wordt gerecycled, stelt milieuorganisatie Friends of The Earth Europe. Honderdduizenden tonnen aan onverkochte kleding verdwijnt daarnaast op vuilnisbelten of in verbrandingsovens. Veel te veel, klinkt het. "De regels tegen voedselverspilling moeten vanaf 2019 ook gelden voor de kledingindustrie", zegt Frans premier Edouard Philippe.

De regering werkt in de loop van dit jaar nog de juridische details uit en zal dan met een wetsvoorstel komen. De plannen baseren zich op een wet die Franse supermarkten nu al verplicht om hun onverkochte waren niet meer weg te gooien. Vanaf volgend jaar moet dus ook alle kleding worden gerecycled, van sjaals van Chanel tot sokken van Zara. Er moeten daarvoor afspraken gemaakt worden met organisaties die ook voedsel uitdelen aan armen en daklozen.

Fast fashion

Modehuizen krijgen de laatste jaren steeds meer kritiek om hun ‘vervuilende’ imago. Modeontwerpster Eileen Fisher gooide in 2015 nog een steen in de vijver door te zeggen dat "de kledingbranche na de olie-industrie de grootste vervuiler ter wereld is". Het grote probleem: ‘fast fashion’ of mode met een hoge omloopsnelheid.

"De kritiek op 'fast fashion' is doorgaans dat het slecht is voor het milieu, dat het water vervuilt, dat giftige chemicaliën worden gebruikt én dat er steeds meer ‘kledingafval’ is’’, schreef onderzoekster Patsy Perry van de universiteit van Manchester begin dit jaar in The Independent. De Franse kledingbranche reageert afwachtend op de plannen.