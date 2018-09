Amber gaf 12 jaar geleden verkrachting aan, maar iedereen keerde zich tegen de tiener en de daders kwamen ermee weg Bewerking: jv

21 september 2018

12u52

Bron: Washington Post 0 Elizabeth Bruenig, nu opiniejournaliste voor de Washington Post, zich vast in de zaak. Drie jaar lang. De Amerikaanse krant publiceerde deze week haar imposante en fel bejubelde Amber Wyatt was zestien op 11 augustus 2006. Twee jonge gasten verkrachtten haar die hete zomeravond in Arlington in Texas, beweert ze nog altijd. De tiener gaf de misdaad aan, maar niemand leek haar te geloven. De verkrachters ontliepen hun straf. Negen jaar later beetopiniejournaliste voor de, zich vast in de zaak. Drie jaar lang. De Amerikaanse krant publiceerde deze week haar imposante en fel bejubelde longread

Elizabeth Bruenig was zelf vijftien in 2006. Ze had kersvers cheerleader Amber Wyatt nooit gezien op de James Martin High School. Ze had enkel van haar gehoord, en van haar vermeende verkrachting door twee zeventienjarige kerels na een pool party. Iedereen praatte erover, iedereen vormde zich een mening. Maar niemand leek de waarheid te kennen. Behalve de betrokkenen.

De hele zaak liet de journaliste nooit meer los. Ze herinnert zich "de lelijkheid" van autoramen op de parking, beklad met de letters FAITH. Die stonden niet alleen voor 'vertrouwen' in de twee beschuldigden, maar ook voor 'Fuck Amber In The Head' of 'Fuck Amber In Three Holes'.

Urban legend

Bruenig hoorde daarna waaien dat het meisje haar verklaringen had ingetrokken. Ze ging van school. De pijnlijke opschriften op de auto's verdwenen samen met haar. Het onverkwikkelijke verhaal verzandde tot een urban legend. Arlington, een stad met toen ongeveer 367.000 inwoners, herademde.

Maar bij Elizabeth Bruenig blééf het knagen. In april 2015 trok ze op onderzoek uit. Ze werkte toen voor het magazine New Republic. Drie jaar lang interviewde Bruenig slachtoffer Amber Wyatt, andere getuigen en experts, en doorploegde ze politiedocumenten. Ze probeerde te achterhalen wat er precies met Amber Wyatt gebeurd was, ook ná die monsterlijke nacht. Ze wou weten waarom ze niet alleen niet geloofd werd, maar ook gehaat. Waarom ze niet alleen bespot werd, maar ook verjaagd. De uiteindelijke neerslag van Bruenigs bevindingen - sterk neergepend in een indrukwekkende longread - valt samen met het opkomstjaar van de #MeToo-beweging.

Zwaar feesten

Amber Wyatt kwam op 11 augustus 2006 rond 21 uur in haar wagen aan bij het chique huis waar een van de andere cheerleaders woonde. Die meiden stonden erom bekend zwaar te kunnen feesten, met de nodige alcohol en met drugs als Xanax en marihuana. Wyatt was een natuurlijke schoonheid, atletisch gebouwd. Ze was erg sociaal en haalde mooie resultaten op school. "Ik was 16, ik wou populair zijn, iedereen kennen", zei ze in 2015 aan Bruenig. "Ik wou bij de coole kids zijn en dat probeerde ik door te fuiven."

Op de bewuste party in 2006 zou Wyatt in de villa blijven slapen en moest ze dus niet meer naar huis rijden. Ze dronk flink door. De sfeer zat goed. Met kleren en al werd ze speels het zwembad ingesmeten. Ze was nog kletsnat toen ze even na 23 uur vooraan in de wagen met twee jongens - een voetballer en een American Football-speler, beiden 17 - plaatsnam. Ze kende hen alleen maar van ziens. Ze zeiden dat ze wat te eten gingen halen en dan zouden terugkomen. Wyatt had te veel op. Onderweg lieten de twee kerels alle eetgelegenheden die ze passeerden links liggen om naar een afgelegen schuur achterin bij een vriend te rijden. Ze wilden nog meer bier halen. Maar er bleek geen bier te zijn. Ze hadden andere plannen.

In Wyatts versie zei de football-speler haar dat ze haar kleren moest uittrekken. Ze dacht dat hij grapte en weigerde. Ze deinsde terug en viel. Ze verwondde haar elleboog. Daarop verkrachtte de zeventienjarige haar. Wyatt vertelde de speurders destijds dat ze hem smeekte ermee op te houden. Ze getuigde toen ook dat de andere man haar tegelijkertijd langs achteren verkrachtte. "Mijn lichaam was wel daar, maar mijn geest was ergens compleet anders", zei ze in 2015 aan Bruenig. De footballer zei haar daarna dat ze hem oraal moest bevredigen, dat ze nog niet klaar waren. Dat deed ze niet. Ze grabbelde wat kleren bijeen en kon uit de schuur ontsnappen, letterlijk met vallen en opstaan. De jongens brachten haar terug naar het partyhuis.

Er stonden nog een paar feestvierders op de oprit en Wyatt deed meteen haar vreselijke verhaal aan een volwassene en aan twee klasgenoten. De volgende dag gaf ze de verkrachting ook aan bij de politie. Ze onderging een medisch onderzoek. De speurders vonden haar nog natte sportbeha en slipje op de grond in de schuur.

Vervelend gedrag

Volgens de eigenares van de villa, Cindy Marks, hadden sommigen haar gevraagd dat Amber Wyatt naar huis te brengen omdat ze "vervelend" deed. Marks vroeg het aan Arthur Aven, een goede vriend van de voetballer. Aven kon niet, want hij was zelf meegereden met de voetballer. Die zou Wyatt naar huis voeren en dan terugkeren. Misschien een opluchting voor Aven, merkt Bruenig op. Hij verklaarde aan de politie dat Amber Wyatt de hele avond aan zijn lijf plakte en rondbazuinde dat ze nog seks met hem zou hebben. Maar hij had geen interesse.

Toen de twee mannen in hun auto weer opdaagden, was Amber Wyatt nog altijd bij hen. Ze nam Arthur Aven meteen apart en vertelde hem, hysterisch snikkend en wenend, dat ze verkracht was. Ze liet ook haar bloedende elleboog zien. De vriend van Arthur Aven verklaarde die wonde aan Wyatts arm helemaal anders. Wyatt moest volgens hem dringend urineren en daarom waren ze gestopt bij de schuur. Daar viel ze toen ze uit de wagen wou stappen.

Aven wist niet wie hij moest geloven. Hij haalde Cindy Marks (toen 49) en een zekere Carlye Bowers erbij. Marks belde de politie niet. Ze legde Wyatt boven in een bed. Ze bleek helemaal in de war. Volgens Aven had ze zelfs eerst niet de football-speler aangeduid als mededader van de verkrachting, maar iemand anders. Aven bleef die nacht op haar vraag bij Wyatt, omdat ze "te bang was om alleen te zijn". Aven viel uiteindelijk zelf in slaap en de volgende ochtend was Wyatt al weg. Zijn vader kwam Aven oppikken.

Vreselijke reputatie van drank en drugs

Marks legde later bij de politie heel andere verklaringen af. Ze ontkende dat ze van de vermeende verkrachting had gehoord die avond. Ze vond dat Amber Wyatt slaap nodig had en had haar daarom te bed gelegd. Ze benadrukte de "vreselijke reputatie" van Wyatt voor haar drank- en druggebruik en dat de beschuldigden "goeie jongens" waren. Cindy Marks wou de afgelopen jaren nooit praten met journaliste Elizabeth Bruenig.

Thuis vertelde Amber Wyatt wat er gebeurd was aan haar moeder Lisa. Wyatt gaf de verkrachting aan en onderging een medisch onderzoek. In de wachtzaal in het ziekenhuis kreeg ze nog een boos telefoontje van de football-speler die wou weten waarom ze hem beschuldigde van verkrachting. "Omdat je dat ook hebt gedaan", antwoordde Wyatt hem, zo verklaarde ze aan de politie.

Volgens verpleegster Della Schiavo van het Arlington Memorial Hospital, toen erg ervaren in dit soort zaken, kwamen de verklaringen van Amber Wyatt overeen met de resultaten van het geneeskundig onderzoek. "Dat meisje werd verkracht", zei ze aan Bruenig. Schiavo werd nooit opgeroepen om te getuigen. Forensisch expert Bruce Goldberger van de University of Florida College of Medicine bevestigt dat de vaginale verwondingen duidelijk wijzen op verkrachting. Het sperma van de voetballer werd aangetroffen bij Amber Wyatt. Opmerkelijk, zeker de voetballer had eerst aan zijn vriend Arthur Aven gezegd dat er nooit seks had plaatsgevonden, ook niet mét Wyatts instemming.

Te dronken om in te stemmen

Er werden ook sporen van alcohol en andere drugs in Wyatts lichaam gevonden. Volgens Goldberger was "de concentratie voldoende om de menselijke vermogens aan te tasten". Onder de Texaanse wetgeving zou dat betekenen dat Amber Wyatt te dronken was om te kunnen instemmen met seksueel contact.

Op een proces zouden de aanklagers tegelijkertijd hebben moeten bewijzen dat Wyatt te dronken was om in te stemmen met seks en dat de twee beschuldigden ook beseften dat Wyatt in zo'n toestand verkeerde. Gezien de getuigenissen van onder meer Arthur Aven en Cindy Marks zelf zou het volgens reporter Elizabeth Bruenig heel waarschijnlijk geweest zijn dat Amber Wyatt stomdronken werd bevonden. Maar het kwam nooit tot een rechtszaak.

Op school dachten heel wat studenten dat de, mogelijk dronken, Amber Wyatt wel degelijk had ingestemd met de seksuele betrekkingen, daar nadien spijt van kreeg, en dan de twee jongens beschuldigde van verkrachting. Na het incident deed de school een intern onderzoek naar alcoholgebruik bij de leerlingen. Resultaat: beoefenaars van vier verschillende sporttakken werden zes weken geschorst.

Faith

De woede van de gemeenschap daarover richtte zich volledig op Amber Wyatt. Volgens haar goede vriendin, Liz Gebhardt, omdat ze de redenering volgden dat "er niks zou gebeurd zijn als Wyatt gewoon haar mond had gehouden". Amber Wyatt werd gemeden, ook door haar vroegere vriendinnen. Ze werd ook bedreigd. "Misschien lag het wel aan mij", zei ze in 2015 aan Bruenig. "Ik was totaal iemand anders geworden."

In september werd er opgeroepen om de beschuldigden te steunen met het acroniem 'FAITH'. Ook Arthur Aven schreef het op zijn auto. Hij zou later ook de voetbalspeler uitnodigen op zijn huwelijk. Iemand had ook iets als 'Amber is een hoer' gespoten op een van de schoolmuren. Wie, dat is ondanks een beloning van 1.000 dollar (850 euro) nooit uitgekomen. Daarna werd Amber Wyatt voor de rest van het jaar overgeplaatst naar een andere campus.

Geen proces

De 'grand jury' van Tarrant County besliste om niet te vervolgen, geheel naar haar reputatie, volgens Cheryl Johnson van de Fort Worth Police Department. Ze haalt een onwaarschijnlijk voorbeeld aan. De bewuste grand jury seponeerde ooit een klacht waarin de dader bekende zijn slachtoffer te hebben gedrogeerd en verkracht. Hij had er ook foto's van gemaakt die hij naar zijn slachtoffer had opgestuurd. Verdict: geen vervolging.

Het is niet duidelijk waarom de twee beschuldigden van Wyatts verkrachting niet werden vervolgd. Mogelijk in de overtuiging dat hun schuld nooit zou kunnen bewezen worden. Het zou hun woord tegen dat van Wyatt geweest zijn. Speurder Ricardo Lucero, die Wyatt ondervroeg, noch het slachtoffer zelf werden opgeroepen om te getuigen voor de grand jury. De politie heeft zelfs de twee vermeende verkrachters nooit kunnen ondervragen. Hun advocaten lieten het niet toe. Omdat er geen proces kwam, ging het gerucht dat Wyatt haar verklaringen had ingetrokken. Dat heeft ze nooit gedaan.

Verslaving

Amber Wyatt had al voor 2006 drugs gebruikt, maar na haar overplaatsing naar een andere middelbare school in Arlington, raakte ze meer en meer verslaafd. Ze werd een paar keer aangehouden voor rijden onder invloed en drugbezit. Eind november 2010 nam ze een overdosis. Ze haalde het maar net. Daarna ging ze in behandeling. De artsen zeiden haar dat ze vertrouwen ('faith') moest hebben. Dat woord had voor Amber Wyatt een erg nare bijklank.

Maar ze klom uit het dal. In maart trouwde ze met Stephen Wilson, die ze had leren kennen tijdens haar therapie. Ze wonen in San Marcos in Texas, waar ze een rustig leven leiden. Wyatt volgt een opleiding psychologie aan de universiteit. Een proces tegen haar verkrachters interesseert haar niet meer. Het zou ook niet meer kunnen. Alle fysieke bewijsmateriaal is verdwenen, zoals dat destijds in 2009 gangbaar was, als een zaak geklasseerd werd. Wat rest is een unieke weergave ervan, bijeengepend door Elizabeth Bruenig van de Washington Post. Het volledige relaas van de onderzoeksjournaliste vind je in deze longread.

