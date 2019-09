Ambassade helpt gestrande reizigers in Turkije: “We mogen tóch blijven” Stéphanie Romans

25 september 2019

13u59 4 Na tussenkomst van de Belgische ambassade mogen de Vlaamse reizigers die vastzaten in Turkse hotels hun vakantie voortzetten. Verschillende Belgen klaagden over de houding van personeel van de hotelketen Limak. Het hotel blokkeerde kamers en eiste een betaling van meer dan duizend euro. “De ambassade heeft de hotelmanagers beloofd dat de reis gedekt is. We kunnen alsnog genieten van onze vakantie”, zegt een gedupeerde toeriste.

Gisteren zat de Vlaamse Evy De Block (41) en haar vrouw nog diep in de miserie. Ze weigerden 1.000 euro extra te betalen voor een verblijf dat ze al betaald hadden aan reisagentschap Neckermann. Ze verschansten zich uren op hun kamer, uit schrik op straat te belanden. Het koppel mocht de nacht na veel discussie uiteindelijk wel nog doorbrengen in het Limak Atlantis-hotel in het Turkse Belek. Toch bleef het onduidelijk waar ze de rest van hun vakantie zouden doorbrengen.

Vanmorgen kreeg het stel uit Zwijndrecht goed nieuws. “We hebben een gesprek gehad met Ünsal Arpaci, een assistent-manager van het hotel. Hij heeft ons super goed geholpen. Het team was aangedaan van het artikel dat verschenen was. We hebben met hem alles uitgepraat.”



“De Belgische ambassade bevestigde het hotel per mail dat onze reis gedekt is. We kunnen dus gewoon blijven. Het enige dat nog onzeker is, is onze terugvlucht. Maar dat zijn zorgen voor vrijdag.”



Ook de Vlaamse Stephanie De Clippeleir-Van Mele (35), die met haar echtgenoot en zoontje van 3 in het Limak Lana-hotel verblijft kreeg vanmorgen te horen dat ze hun vakantie kunnen voortzetten. “Het was echt een ping pong-spel", zegt ze. “Eerst mochten we blijven, na een mail van de ambassade. Daarna kwam de manager terug om te zeggen dat hij toch niet de juiste informatie had. We hebben opnieuw heel wat heen en weer gebeld met de ambassade tot al het papierwerk in orde was. Het laatste nieuw is dat we mogen blijven. We gaan proberen er nog een leuke vakantie van te maken, maar voor ons is de vakantie eigenlijk voorbij. Door alle miserie waren de laatste dagen waren mentaal echt een rollercoaster.”

In andere landen komt de repatriëring van gestrande Belgische toeristen ondertussen op gang: