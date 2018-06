Amazon wordt apotheker Arne Adriaenssens

28 juni 2018

16u56

Amazon neemt onlineapotheek PillPack over en mengt zich zo in de Amerikaanse zorgsector. De impact op de concurrentie is nu al voelbaar op de beurs.

De Amerikaanse webshop Amazon heeft de onlineapotheek PillPack overgenomen. Daarmee hebben ze een eerste voet tussen de deur van de lucratieve zorgsector in de Verenigde Staten.

Het prijskaartje van de overname is niet bekend, maar verwacht wordt dat het om erg veel geld gaat. In april nog was warenhuisketen Wallmart geïnteresseerd om 1 miljard euro neer te tellen voor de start-up. PillPack onderscheidt zich van andere apotheken door medicatie samen en gedoseerd te verpakken.

De rest van de zorgindustrie kijkt ondertussen met een bang hart toe hoe de internetreus hun territorium betreedt. Op de beurs daalden de aandelen van de concurrentie lichtjes.