Amazon verkoopt Halloween-pak 'Blade Gunner', geïnspireerd op Pistorius Rosa Oosterhoff

13u29

Bron: AD.nl 0 rv Amazon heeft een wel heel opvallend Halloween-pak te koop aangeboden: de 'Blade Gunner'. Deze outfit is gebaseerd op de Zuid-Afrikaanse 'blade runner' Oscar Pistorius, die zijn 29-jarige vriendin Reeva Steenkamp doodschoot.

Bij de advertentie wordt trots vermeld dat de outfit waarschijnlijk 'controverse' zal opleveren. Het pak bestaat uit een groen shirt, een korte broek en zwart-witte laarzen die de protheses moeten voorstellen, zo meldt Daily Mail.

Het is niet de eerste keer dat een omstreden Halloween-outfit online te koop is. Zo werd eerder deze week nog een Anne Frank-pakje uit de handel gehaald, nadat hier veel ophef over was ontstaan.

Op het Halloween-pakje omtrent Pistorius staat 'Blade Gunner' vermeld, als een verwijzing naar het neerschieten van diens vriendin. De atleet zegt zelf niet de intentie te hebben gehad om zijn vriendin te doden.



Lees verder onder de foto.

AFP Reeva Steenkamp en Oscar Pistorius, foto uit 2012.

Pistorius heeft altijd volgehouden dat hij abusievelijk Steenkamp voor een inbreker aanzag en daarop het vuur opende. Uiteindelijk kreeg de atleet zes jaar celstraf opgelegd voor de dood van zijn vriendin.