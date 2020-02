Amazon opent eerste grote supermarkt zonder kassa's in VS ttr

25 februari 2020

14u40

Bron: belga 0 Webgigant Amazon rolt zijn systeem om te winkelen zonder kassa's voor het eerst uit in een grote supermarkt. De eerste Amazon Go Grocery opende vandaag de deuren in thuishaven Seattle.

In de supermarkt maakt Amazon gebruik van dezelfde technologie die het bedrijf hanteert in zijn keten van superettes Amazon Go. Aan de hand van onder meer camera's, computersoftware, gewichtssensoren op de schappen en de smartphone van de klant, houdt de winkel exact bij wie welke producten heeft genomen. Wie alles gevonden heeft, wandelt simpelweg naar buiten en krijgt de rekening digitaal. Er zijn geen kassa's en dus ook geen wachtrijen.

Amazon werkte jarenlang aan de ontwikkeling van de technologie. Die had met name moeite met grotere klantenaantallen. De eerste Amazon Go-winkels waren daarom vrij klein, met een beperkt assortiment.

Nu heeft Amazon voldoende vertrouwen in het systeem om het op grotere schaal uit te rollen. De nieuwe Amazon Go Grocery in Seattle heeft een oppervlakte van 960 vierkante meter, zowat vijf keer groter dan de Amazon Go-winkels. Volgens Dilip Kumar, bij de webgigant verantwoordelijk voor Amazon Go, vormt de grootte van de winkel geen enkel probleem meer. "Er is geen bovengrens", citeert The Wall Street Journal hem.

In de nieuwe supermarkt zijn ongeveer 5.000 producten terug te vinden. Voor het eerst kunnen klanten ook onverpakte producten kopen, zoals losse appels en peren.