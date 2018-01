Amazon opent deuren van slimme supermarkt in Seattle LVA

22 januari 2018

01u57

Bron: The Guardian 0 De Amerikaanse onlinegigant Amazon opent vandaag zijn eerste volautomatische supermarkt in Seattle voor het publiek. In deze zaak tref je geen kassa's en evenmin moeten klanten hun producten inscannen. Na een enkele scan met de smartphone bij het binnenkomen kunnen klanten hun boodschappen gewoon uit de rekken halen en er weer mee naar buiten wandelen.

De eerste 'Amazon Go', zoals het concept werd gedoopt, in Seattle aan de noordwestkust van de Verenigde Staten werd al enige tijd getest door het personeel en is vanaf vandaag open voor het grote publiek.

Het concept, waarmee Amazon komaf wil maken met lange wachtrijen, is eenvoudig. Bij het binnenkomen open je een speciale mobiele applicatie die je langs een scanner houdt en die vervolgens bijhoudt welke producten je meeneemt. Wanneer je je aankopen beëindigt en je de zaak weer verlaat, registreren de poortjes aan de uitgang dat en wordt er automatisch afgerekend via je Amazon-account.

"Dit is mogelijk dankzij dezelfde technologie die ook gebruikt wordt bij zelfrijdende wagens", luidt het. Dankzij artificiële intelligentie wordt geregistreerd welke producten men mee naar huis neemt.