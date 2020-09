Amazon moet zich in Spanje als postbedrijf registreren kv

29 september 2020

23u08

Bron: ANP 0 Webwinkel Amazon is ook een postbedrijf. Dat heeft de Spaanse toezichthouder CNMC bepaalt nadat die naar twee dochterondernemingen van de Amerikaanse onderneming heeft gekeken. Amazon moet zich dan ook binnen een maand als postbedrijf registreren en aan bepaalde regels over arbeidsvoorwaarden, belastingen, privacy en immigratie voldoen.

Amazon maakt in Spanje weliswaar ook gebruik van andere postbedrijven, maar heeft volgens de CNMC ook een eigen bezorgbedrijf om pakketjes bij klanten te krijgen. Spanje is overigens niet het enige land dat dit vindt. In 2018 legde de Italiaanse communicatiewaakhond AGCOM Amazon al eens een boete van 300.000 euro op voor het aanbieden van postdiensten zonder daar een vergunning voor te hebben.

Sinds enkele jaren steekt Amazon steeds meer geld in het uitbreiden van zijn eigen bezorgcapaciteit. Daarmee wil het bedrijf in steeds meer gebieden kunnen garanderen dat artikelen binnen een dag en in sommige gevallen zelfs binnen enkele uren na bestelling kunnen worden bezorgd. In de Verenigde Staten gaat Amazon daarom ook de bezorging met drones testen.