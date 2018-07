Amazon-baas beducht voor "burgerlijke onlusten" na brexit TT

Bron: Belga 0 De baas van internetreus Amazon in Groot-Brittannië heeft gewaarschuwd voor mogelijke "burgerlijke onlusten" in het land indien Groot-Brittannië volgend jaar zonder akkoord de Europese Unie zou verlaten. Dat meldt de krant The Times.

Volgens de krant zou Amazon-baas Doug Gurr de waarschuwing vrijdag gelanceerd hebben tijdens een vergadering met brexit-minister Dominic Raab. Het ergste scenario, waarin zich een ongeordende brexit zonder terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie voltrekt, zou binnen twee weken tot "burgerlijke onlusten" leiden, zo zou Gurr gezegd hebben.

Amazon, dat meer dan 25.000 mensen tewerkstelt in Groot-Brittannië, bevestigde noch ontkende de berichtgeving in The Times. "Zoals elk bedrijf voorzien we een reeks scenario's om voorbereid te zijn en onze dienstverlening te verzekeren aan de klanten en kmo's die rekenen op Amazon, zelfs al zijn deze scenario's onwaarschijnlijk", reageerde een woordvoerder.

Het conservatieve parlementslid en boegbeeld van een harde brexit, Jacob Rees-Mogg, vindt de waarschuwing van Gurr "absurd". "Ik begrijp niet hoe men kan denken dat leven volgens de WTO-regels, die bijna 60 procent van onze handel met de rest van de wereld vertegenwoordigt, plots zou leiden tot burgerlijke onlusten", reageerde hij op de BBC.

Indien de Europese Unie en Groot-Brittannië geen akkoord bereiken, worden de handelsrelaties tussen het vasteland en de Britten gestuurd door de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ondanks de bijzonder moeizame onderhandelingen hopen de Europese en Britse beleidsmakers nog steeds tegen oktober een deal te sluiten over een geordend vertrek met een overgangsperiode. Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie eind maart volgend jaar.