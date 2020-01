Amaya Coppens meest markante Zuid-Amerikaanse persoonlijkheid van 2019 voor El Pais LH

02 januari 2020

13u18

Bron: Belga 0 De Spaanse kwaliteitskrant El Pais heeft de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens uitgeroepen tot meest markante persoonlijkheid van Zuid-Amerika in 2019. De activiste geldt als uithangbord van het protest tegen het regime van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega.

De grootste Spaanse krant maakte een klassement op van de tien meest markante persoonlijkheden van 2019 in het Zuid-Amerikaanse medialandschap. Bovenaan staat de 25-jarige Amaya Coppens. Zij heeft een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder.



Coppens is een spilfiguur in het studentenprotest tegen Ortega en belandde herhaaldelijk in de gevangenis. Net bij het jaareinde kwam ze weer vrij na anderhalve maand detentie.



"Voor haar moed en vastberadenheid is Amaya Coppens een morele en politieke referentie in Nicaragua", schrijft El Pais.