Amaya Coppens klaagt aanhoudende intimidatie aan van Nicaraguaanse regime na vrijlating ttr

03 januari 2020

17u49

Bron: belga 0 De Belgisch-Nicaraguayaanse studente Amaya Coppens heeft zich gisteren in verschillende Nicaraguaanse media beklaagd over de "aanhoudende aanvallen" die zij en haar familie ondergaan sinds haar vrijlating op 30 december. Coppens werd vrijgelaten samen met negentig andere politieke gevangenen. Het boegbeeld van de protestbeweging tegen het autoritaire regime van president Daniel Ortega spreekt van feiten van vandalisme aan haar woning en schoten.

De gevel van het huis van de familie-Coppens in Esteli, in het noordoosten van het land, is besmeurd met motorolie. "Sinds mijn terugkeer is er in de lucht geschoten en weerklinkt er iedere nacht mortiervuur. Onze ruiten worden ingegooid met stenen en mijn familie is lastiggevallen, mijn broer beestachtig in elkaar geslagen", zegt de studente geneeskunde. Het autoritaire regime van Ortega beschuldigt de jonge vrouw, een van de leiders van de protestbeweging tegen Ortega, van "terrorisme".

"Sinds dag één filmt een paramilitair ons, met zijn gezicht afgedekt", zegt ze in de krant La Prensa. "Constant zijn er bedreigingen (...) met goedkeuring en duidelijke bescherming van de politie." De daders van de feiten zijn niet geïdentificeerd. De jonge vrouw zegt dat ze niet de enige is die thuis bedreigd werd door politie. Bij andere activisten is hun huis in brand gestoken en werd hun familie aangevallen.

Het autoritaire regime van Ortega liet maandag 91 politieke gevangenen vrij, onder wie Amaya Coppens. De Belgisch-Nicaraguayaanse werd samen met dertien anderen opgepakt op 14 november toen ze water wou brengen aan vrouwen die in hongerstaking waren. De vrouwen vroegen de vrijlating "van alle politieke gevangenen".

Beschuldiging corruptie

Daniel Ortega kwam dertien jaar geleden voor de tweede keer aan de macht in Nicaragua. Zijn eerste ambtstermijn was van 1985 en 1990, nadat zijn Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront zelf de dictatuur van de Somoza-familie had omvergeworpen. De oppositie in Nicaragua beschuldigt Ortega nu van corruptie. De repressie tegen de actievoerders die sinds 2018 zijn vertrek eisen, kostte het leven aan 328 personen. Honderden belandden in de cel. Ook vluchtten 88.000 personen het land uit, zegt de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten.

"De vicepresidente (Rosario Murillo, de vrouw van Ortega, nvdr) spreekt vredestaal. Ze zegt dat we zijn vrijgelaten om de situatie te verbeteren", zegt de Amaya Coppens. Maar de studente ziet er eerder een poging in van het regime om zijn internationaal blazoen op te poetsen. In december nog had het Europees Parlement de vrijlating geëist van iedereen die willekeurig gearresteerd was. "Paramilitairen sturen is een manier van het regime om te zeggen dat we zelfs buiten de gevangenis noch vrij, noch veilig zijn.”