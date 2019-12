Amaya Coppens (25) start hongerstaking in beruchte Nicaraguaanse gevangenis KVDS

19 december 2019

15u55

Bron: EFE, La Vanguardia, La Prensa 0 Amaya Coppens (25) – de Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde en politiek activiste die in de cel zit in het Centraal-Amerikaanse land Nicaragua – is samen met enkele medegevangenen in hongerstaking gegaan. Ze eisen zo medische zorgen voor een van hen.

Coppens – die een Waalse vader en een Nicaraguaanse moeder heeft – zit sinds 14 november in de beruchte El Chipote-gevangenis. Ze is een felle tegenstander van president Daniel Ortega en werd opgepakt toen ze samen met enkele anderen water naar hongerstakers in een kerk wilde brengen. Het ging om familieleden van politieke gevangenen. Volgens de politie lagen er echter wapens in hun wagen en zouden ze terroristen zijn. Coppens riskeert daarvoor 30 jaar cel.

Gezichtsverlamming

Deze week ging ze samen met nog vijf medegevangenen in hongerstaking. Volgens de Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) – een vereniging van familieleden van politieke gevangenen – wilden de vrouwen zo medische zorgen bewerkstelligen voor een van hen: Neyma Hernández (25). Die zou te kampen hebben met schildklierproblemen en gezichtsverlamming.





Nadat ze enkele keren flauwviel, koorts maakte en een hartstilstand kreeg, zou Hernández toch overgebracht zijn naar een ziekenhuis. Volgens AFPP willen de andere gevangenen echter niet met hun hongerstaking stoppen tot ze zeker zijn dat Hernández aan de beterhand is. (lees hieronder verder)

Coppens kwam twee weken geleden nog in het nieuws toen familie vertelde hoe ze in de cel aangevallen was door een cipier na een bezoek van haar moeder. Haar vader Frédéric had vorige maand ook al aangeklaagd dat ze mishandeld werd in de gevangenis. Zo zou ze geslagen zijn en opgesloten in een isoleercel “in omstandigheden die met marteling vergeleken kunnen worden”.

Vergelding

De woordvoerder van het Hoog Commissariaat voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Rupert Colville, uitte al zijn bezorgdheid over enkele arrestaties in Nicaragua, waaronder die van Coppens. “Haar arrestatie kan gezien worden als een vergelding omdat ze de mensenrechtensituatie in Nicaragua heeft aangeklaagd en de verantwoordelijken van de VN voor hun verantwoordelijkheid heeft gesteld”, aldus Colville. (lees hieronder verder)

Daniel Ortega is sinds 2007 aan de macht in Nicaragua. In april vorig jaar escaleerde de toestand in het land toen hij en zijn vrouw – vicepresident Rosario Murillo – het vuur lieten openen op betogers. Daarbij kwamen honderden mensen om het leven en raakten duizenden gewond.

In totaal zouden er door de socio-politieke crisis in Nicaragua al tussen de 328 en 651 doden gevallen zijn. Dat zeggen plaatselijke en internationale mensenrechtenorganisaties. Meer dan 160 politieke tegenstanders zouden volgens de AFPP in de gevangenis zitten.

Foltering

Ortega wordt ook beschuldigd van foltering van tegenstanders, buitengerechtelijke executies, seksueel geweld en ander misbruik van opponenten. Zelf zegt de president dat hij zich alleen maar verdedigt “tegen een mislukte staatsgreep”.