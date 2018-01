Amateurhistoricus ontdekt mogelijk vergeten stuk van Berlijnse Muur ADN

24 januari 2018

18u07

Bron: Belga 0 Bijna 30 jaar na de val van de Berlijnse Muur lijkt een amateurhistoricus een onbekend stuk van dit symbool van de Koude Oorlog te hebben ontdekt. Het gaat om een 80 meter lang stuk van de gehate muur die Duitsland verdeelde.

Het stuk muur, dat in een bosgebied ligt, is "het laatste overblijvende deel van het origineel", stelt Christian Bormann (37), die een groot deel van zijn leven onderzoek deed naar Pankow, de wijk in het oosten van Berlijn waar hij woont.

Bormann zei vandaag dat hij de ontdekking zowat achttien jaar geleden deed, grosso modo een decennium nadat het lelijke bouwsel was afgebroken als gevolg van de instorting van het communisme in Oost-Duitsland. Hij bracht de autoriteiten deze week op de hoogte uit vrees dat weersomstandigheden de constructie zouden beschadigen. Bormann zegt dat de autoriteiten hem eerst niet geloofden, ervan overtuigd dat de fragmenten en sporen van de Muur ruimschoots gedocumenteerd waren.

Gesine Beutin, een woordvoerster van Gedenkstätte Berliner Mauer (Monument van Berlijnse Muur), vertelt dat haar organisatie "veronderstelt" dat wat Bormann ontdekte, inderdaad een deel is van de vroegere grens tussen West- en Oost-Duitsland, die over een afstand van 44 kilometer door Berlijn zigzagde. Maar de organisatie kan pas 100 procent zeker zijn als deskundigen de structuur hebben onderzocht. Als het stuk muur effectief een oorspronkelijk deel is van wat de communisten een antifascistische barrière noemden, zou dit een "historische" vondst zijn, die bescherming vereist, zei Beutin.