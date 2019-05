Amanda na 17 dagen in Hawaïaanse wildernis gered: “Had enkel keuze tussen leven en dood” jv

27 mei 2019

12u00

Bron: The Guardian 0 Amanda Eller (35) verdwaalde op 8 mei in het Makawao Forest Reserve op het eiland Maui in Hawaï. Pas na zeventien dagen werd de yogalerares vrijdag gespot en gered. Ze beweert dat ze gevallen was en haar been had gebroken. En dat ze zichzelf de hele tijd moed moest inpraten om niet op te geven.

“Ik prentte mezelf in dat ik maar één optie had: leven of dood”, aldus Eller in de New York Times. “Als ik al eens aan mijn intuïtie begon te twijfelen en een andere weg wou kiezen, dan hield iets me tegen. Er viel een tak op mij, ik stootte mijn teen, of ik struikelde. Er was dus maar één weg voor mij.”

Amanda Eller was verdwaald geraakt op 8 mei. Haar witte Toyota werd gevonden op de parking, met haar gsm en haar portefeuille er nog in. Honderden vrijwilligers gingen op zoek naar haar. Haar ouders loofden een beloning van 10.000 dollar uit. Pas twee weken nadat ze als vermist was opgegeven, vond de reddingsploeg Eller.

Naar eigen zeggen wou Eller die achtste mei gewoon een kleine wandeling maken. Onderweg ging ze van het pad af om even uit te rusten. “Ik wou teruggaan zoals ik gekomen was, maar mijn buikgevoel gaf mij een andere weg aan. En ik heb een heel sterk instinctmatig buikgevoel.”

Daardoor week ze verder en verder af van de parking waar haar wagen stond en penetreerde ze dieper en dieper in de wildernis. Ze viel van een klif en brak haar been, beweert ze. Ze had schaafwonden aan haar enkels en was verbrand. Maar al bij al stelde ze het wel toen een helikopter haar in de bedding van een kreek zag staan zwaaien. “Ik stortte in en begon te brullen”, zegt ze. Eller werd overgevlogen naar het ziekenhuis.

Eller kon overleven door bij een waterbron te blijven en bessen en zelfs motten te eten. Ze probeerde volgens haar moeder ook rivierkreeftjes te vangen, maar zonder veel succes.