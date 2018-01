Amanda Knox werd verdacht van seksmoord. Nu verdient ze sloten geld door erover te praten Karen Van Eyken

29 januari 2018

17u43

Bron: The Sun, Focus 0 Ze werd eerst veroordeeld maar later vrijgesproken voor de moord op de Britse studente Meredith Kercher. Nu lijkt Amanda Knox munt te slaan uit het gebeuren door tegen betaling te spreken over wat haar is overkomen. Prijskaartje: 8.000 euro per 'optreden'.

De nu 30-jarige Amerikaanse vrouw sprak woensdag nog in de Amerikaanse staat Virginia over haar tijd in de cel en het beruchte proces. Volgens de Britse tabloid The Sun klapte ze uit de biecht over het moment waarop - amper een dag na de moord - een foto werd genomen van een kussende Knox met haar toenmalige Italiaanse vriend Raffaele Sollecito.

Ze zei: "'Ik dacht uiteindelijk niet dat dit van belang zou zijn in een rechtszaal. Ik zag het niet aankomen, omdat ik nooit in mijn wildste nachtmerries had kunnen vermoeden dat ik ten onrechte kon worden veroordeeld."

"Toen het gerecht en de media hun beeld hadden gevormd, creëerden ze een dubbelgangster van me die in hun verhaal moest passen", klonk het.

Knox keerde in 2011 naar Seattle terug nadat de initiële veroordeling in beroep werd ongedaan gemaakt. Tegen die beslissing gingen de openbare aanklagers vervolgens weer in beroep waarna Knox en haar toenmalige vriend in 2014 opnieuw werden veroordeeld. Een jaar later volgde dan de definitieve vrijspraak.

Knox schreef haar memoires en probeerde de draad van haar gewone leven weer op te pikken. Ondertussen heeft ze een nieuwe inkomstenbron aangeboord. Nu kan je haar als spreker inhuren, zo staat te lezen op de website van 'All American Speakers'. "Foxy Knoxy was het onbeschreven blad waarover iedereen zijn of haar oordeel kon vellen en zijn of haar angsten kon op projecteren. Mensen waren echt dol op het verhaal van de mannenverslindster en de duivelse vrouw. En ze veroordeelden haar."

De voormalige moordverdachte schrijft voor diverse publicaties en steunt campagnes voor mensen die ten onrechte zijn veroordeeld.

De destijds 21-jarige studente Meredith Kercher werd in november 2007 halfnaakt, overdekt door messteken en met doorgesneden keel in haar woning in Perugia aangetroffen. Rudy Guede zit momenteel een gevangenisstraf van zestien jaar uit voor de moord op de studente. Volgens de rechtbank handelde hij echter niet alleen.