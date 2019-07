Amanda Knox gaat trouwen en vraagt publiek om feest te betalen: “Schaamteloos” KVE

26 juli 2019

19u50

Bron: AFP, CNN 24 De Amerikaanse Amanda Knox (32), die vier jaar in een Italiaanse cel zat maar vervolgens werd vrijgesproken voor de moord op een medestudente, heeft aangekondigd dat ze gaat trouwen. Het zal volgens Knox een “te gek” feest worden, maar de financiering moet van het publiek komen. De reacties op het initiatief zijn niet mals.

Knox stapt in het huwelijksbootje met de 35-jarige Christopher Robinson. Het wordt een niet-traditionele ceremonie en het koppel heeft naar eigen zeggen fondsen nodig voor het feest met de ‘ruimte’ als thema.

“Laten we wel wezen, we hebben geen spullen meer nodig”, schreven ze op hun website. “Wat we wel nodig hebben is jullie hulp om er het beste feest ooit van te maken.”

De tortelduifjes verklaarden dat ze wel degelijk geld hadden opzijgezet voor de bruiloft die volgend jaar zal plaatsvinden, maar dat ze vorige maand een aanzienlijk bedrag moesten besteden aan de eerste reis van Knox naar Italië sinds ze in 2011 werd vrijgesproken van het vermoorden van haar Britse kamergenote Meredith Kercher in de stad Perugia.

De Amerikaanse studente uit Seattle bracht vier jaar in de cel door vooraleer ze in beroep werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen. Op haar crowdfundingpagina vraagt ze nu samen met haar vriend om donaties voor de trouwlocatie, de aankleding, de muziekband, het eten en kinderopvang.

De giften kunnen al vanaf 25 dollar en oplopen tot 10.000 dollar, klinkt het. Alle donateurs krijgen in een ruil een bundel ‘The Cardio Tesseract’ met gedichten geschreven door het koppel.

Maar de wil bij het publiek om te doneren is niet al te groot, zo blijkt uit de reacties. Een krant noemde de oproep van Knox en haar verloofde bovendien “schaamteloos”.

Of nog een reactie op Twitter: “Het getuigt van zo’n slechte smaak dat ik alsmaar moet denken dat het om een grap gaat”. Een andere internaut suggereert dat Knox zelf met geld over de brug moet komen om haar knotsgekke feestje te betalen.

