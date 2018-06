Amanda (36) enkele weken na haar huwelijk plots in coma door "mysterieuze ziekte": Aria (13) waakte zes dagen bij haar mama jv

Bron: news.com.au 0 Dat ze zich op het ergste moesten voorbereiden, kreeg de familie van de 36-jarige Amanda McMillan-Turnbull te horen. De Australische was enkele weken tevoren getrouwd. Ze ging van de hemel naar de hel. Boosdoener: een mysterieus virus, dat de artsen maar niet onder controle kregen. Ze raakte in een coma. Haar dochtertje Aria (13) kwam elke namiddag aan haar ziekbed bidden voor haar.

Het was die 21ste april de gelukkigste dag van haar leven. Amanda stapte in het huwelijksbootje met de 34-jarige Benjamin Turnbull. Maar op 11 mei, nauwelijks vier weken later, kreeg ze plots last van "kortademigheid en een verkoudheid". De huwelijksgeloften van "in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen" gonsden nog na, toen Amanda's gezondheid snel achteruitging. Tot het punt dat ze "ten volle besefte dat haar leven in gevaar was".

Twee dagen later had ze grote ademhalingsproblemen en belandde ze in een coma. Ze moest kunstmatig worden beademend om in leven te blijven. En intussen kon blijkbaar niks de besmetting tegenhouden. Amanda kwam na zes dagen weer bij bewustzijn. Elke namiddag na schooltijd was haar enige dochtertje, Aria, aan haar ziekbed komen waken en bad ze voor haar. "Ze bouwde ook een altaar met gebedskaarten, een trouwfoto, een kruis, een foto van haar en mij, en mijn Alf-pop, die ik als sinds mijn vierde heb."

Amanda's kersverse man, Benjamin, bleef intussen werken, omdat "de rekeningen nog altijd moesten betaald worden". Maar ook hij kwam naar de afdeling intensieve zorgen van zodra hij kon.

Na zes dagen kwam Amanda eindelijk weer bij bewustzijn. Twee dagen later begon ze langzaam weer zelfstandig te ademen. Ze herinnerde zich enkel nog dat haar moeder aan haar zus vroeg welk liedje van Pete Murray ze moest spelen om Amanda uit de coma te halen.

De artsen weten nog altijd niet wat het virus in Amanda's lichaam bracht. De Australische werd op 29 mei ontslagen uit het ziekenhuis om thuis te herstellen. Ze moest opnieuw leren slikken en leren stappen. "Ik heb nog altijd een slapende rechtervoet en kan enkel met een rollator stappen. Ik probeer nog maar pas zelf te douchen, maar heb nog altijd assistentie nodig."

Amanda is blij dat ze de draad weer kan opnemen. Op hun trouwfeest maakten ze bekend dat Benjamin haar dochter Aria zou adopteren. Dat voornemen betekent nu nog meer voor haar. "Mijn grootste vrees was dat Aria zonder moeder zou achterblijven."