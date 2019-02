Alweer verschillende nieuwe antisemitische tags in Parijs: onderzoek ingesteld ADN

21 februari 2019

17u25

Bron: Belga 0 In Parijs is opnieuw antisemitische graffiti ontdekt op gevels van gebouwen en straatmeubilair, daags nadat de Franse president Emmanuel Macron aankondigde de Jodenhaat te zullen aanpakken. Een onderzoek werd gestart.

Volgens gemeenteambtenaar Cédric Grunenwald werden ongeveer een dozijn nieuwe antisemitische tags geteld in verschillende straten van het district Plaisance, in het zuiden van de hoofdstad. "Sale Juif", "Dehors" en een omgekeerd hakenkruis waren aangebracht op de houten deur van een gebouw in de rue d'Alésia. Inscripties van hetzelfde type werden ook gevonden aan de openbare toiletten en op de bank van een nabijgelegen bushokje, evenals op de gevel van een ander gebouw. Ook op een kerkhof lieten vandalen zich gaan.

De afgelopen weken zijn er verschillende antisemitische inscripties ontdekt in Parijs. Zo werden foto's van de Franse politica en holocaustoverlevende Simone Veil op de gevel van het gemeentehuis van het 13de arrondissement, besmeurd met een hakenkruis.



In een reactie op het groeiend antisemitisme kwamen dinsdag in onder meer Parijs en Rijsel duizenden Fransen op straat om te protesteren tegen de opflakkerende Jodenhaat in Frankrijk. Ook tal van Franse politici, onder wie Macron, demonstreerden mee.

