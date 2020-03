Alweer triest record in Italië: afgelopen 24 uur 793 doden door coronavirus SPS RL

21 maart 2020

18u41

Bron: Belga, ANP 364 In Italië is opnieuw het record verbroken van het aantal doden op 24 uur tijd door het coronavirus. De Civiele Bescherming meldt dat in het afgelopen etmaal 793 mensen om het leven kwamen. In totaal stierven nu al 4.825 mensen in Italië aan het virus.

Het aantal besmettingen in Italië is toegenomen van 47.021 tot 53.578, een stijging van 13,9 procent, aldus de Civiele Bescherming. De zwaarst getroffen regio Lombardije bevindt zich nog steeds in een kritieke situatie, daar stierven op een dag 546 mensen. In totaal ligt het aantal doden daar op 3.095. 25.515 personen in de regio zijn besmet met het virus.

Van degenen in heel Italië die oorspronkelijk besmet waren, zijn er vandaag 6.072 volledig hersteld, vergeleken met 5.129 de dag ervoor. Er liggen 2.857 mensen op intensieve zorgen tegen eerder 2655.

Ook vrijdag was er al een recordaantal nieuwe overlijdens in Italië, toen op een dag tijd 627 mensen omkwamen. Dat was een stijging met 18,4 procent.

De Italiaanse overheid heeft vrijdag de lockdownmaatregelen nog aangescherpt. De regio’s in het noorden vragen echter een compleet uitgaansverbod in de hoop het virus zo te kunnen indammen

Donderdag haalde Italië China in als het land met de meeste doden door het zeer besmettelijke virus.

Meer over Italië

Civiele Bescherming