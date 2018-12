Alweer ter dood veroordeelde Amerikaan geëxecuteerd op elektrische stoel ttr

07 december 2018

11u18

Bron: BBC 0 Het is de tweede keer in amper vijf weken tijd dat de Amerikaanse staat Tennessee een ter dood veroordeelde executeerde door middel van de elektrische stoel. De staat voerde gisteren de doodstraf van de 61-jarige David Earl Miller uit door middel van elektrocutie. Miller bracht 36 jaar door in de dodencel in Nashville.

David Earl Miller kreeg de doodstraf in 1981 nadat hij schuldig was bevonden aan moord op de 23-jarige Lee Standifer in Knoxville. De man spande een rechtszaak aan tegen de staat Tennessee om te verhinderen dat hij gedood zou worden door een injectie met dodelijk gif. Dat is normaal gezien de meest bruikbare en minst pijnlijke optie.

Pijnlijke dood

Maar sinds verschillende executies middels een dodelijke injectie de afgelopen jaren meermaals verkeerd liepen door effectiviteitsproblemen van het verdovingsmiddel midazolam, ligt de methode de laatste jaren onder vuur in de VS.



Midazolam zorgt er volgens specialisten voor dat gedetineerden niet volledig het bewustzijn verliezen terwijl pijnlijk en fataal gif door hun aderen stroomt. Zo duurde het in sommige gevallen tot 45 minuten voor de ter dood veroordeelden daadwerkelijk een zeer pijnlijke dood stierven.

Tweede keer

De staat Tennessee voerde vorige maand nog een doodstraf uit door middel van elektrocutie. Toen werd de 63-jarige Edmund Zagorski om het leven gebracht.

Zagorski en Miller zijn overigens niet de enigen die geen dodelijke injectie wilden. In juli vroegen nog acht terdoodveroordeelden in Alabama om te sterven in de ‘gaskamer’ middels stikstofverstikking. Ook een crimineel uit Missouri tekende voor die theoretische optie van een executie met stikstof. In Tennessee is stikstofverstikking geen optie.