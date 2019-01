Alweer tegenslag en vertraging bij zoektocht naar Spaanse peuter Julen (2): reddingswerkers botsen op groot rotsblok David Bremmer ADN

20 januari 2019

17u33

Bron: AD.nl, Belga 0 De reddingsoperatie om Julen (2) te bevrijden uit de honderd meter diepe put in Zuid-Spanje bij Malaga heeft opnieuw vertraging opgelopen. De boormachine, waarmee parallel aan de put een verticale schacht wordt gegraven, is vastgelopen op het rotsachtige terrein.

De autoriteiten werken al dagenlang met man en macht om de kleine Spaanse peuter Julen te redden. Vrijdag werden speciaal boorapparatuur en gigantische pijpen naar het terrein gebracht. Vervolgens is een platform gebouwd, waar een 75 ton zware boormachine op is geplaatst. Uiteindelijk kon pas zaterdagmiddag begonnen worden met graven. En de werkzaamheden liggen nu opnieuw stil. Bij het boren van de tunnel botsten de reddingswerkers vandaag op een groot rotsblok. Daardoor kon tot de namiddag maar 40 van de 60 meter geboord worden, deelden de reddingsdiensten in Totalán mee.

Hoeveel uur het werk vertraagd is, is onduidelijk. Inmiddels is er een kooi gearriveerd waarmee reddingswerkers hopen af te dalen in de gegraven tunnel. De put waarin Julen vastzit, is met 25 centimeter breed véél te smal voor volwassenen om te betreden. De redders hopen het jongetje te vinden op een diepte van circa 72 meter. Om zeven uur vanmorgen kwam de schacht tot 33 meter diepte. Verwachting was toen dat het boorwerk nog zeker 20 uur zou duren.

Geen teken van leven

Ondertussen leeft heel Spanje mee met de ouders van de 2-jarige jongen, die in 2017 al een 3-jarige zoon aan hartfalen verloren. En steeds dezelfde vraag keert weer: kan een 2-jarig kind in een diepe put zonder voedsel en water en mogelijk met verwondingen meer dan een week overleven? Een teken van leven is ook niet opgepikt.

Desalniettemin werken reddingswerkers verder alsof hij nog leeft. De gerenommeerde kinderarts Iván Carabaño uit Madrid heeft ook nog hoop. “In een extreme toestand vecht het menselijke organisme op onvoorstelbare wijze om te overleven”, zo werd de arts door de krant El País geciteerd. Hij gaf wel toe dat bij een kind met een gewicht van elf kilo het risico groter is dat de bloedsuikerspiegel snel daalt.

