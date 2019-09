Alweer technische problemen bij Boeing kv

07 september 2019

02u52

Bron: Belga 0 De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft opnieuw te maken met technische problemen. Die doken donderdagavond op tijdens testen op het langeafstandstoestel 777x, waarbij ook inspecteurs van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) aanwezig waren. Dat melden verschillende bronnen aan AFP.

De technische problemen doken op tijdens druktesten, laat een woordvoerder van FAA weten. Tijdens die testen wordt het vliegtuig onderworpen aan verschillende omstandigheden om ervoor te zorgen dat het toestel ook dan veilig en betrouwbaar is.

De testen werden opgeschort, klinkt het bij Boeing. Het is nog niet duidelijk of dat een invloed heeft op de eerste testvlucht van de 777x. Die is voorzien voor begin 2020.