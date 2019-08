Alweer honderden nieuwe bosbranden in Amazonewoud, 44.000 militairen inzetbaar TT

24 augustus 2019

18u40

Bron: ANP 0 In het Braziliaanse Amazonegebied zijn eind deze week honderden nieuwe branden uitgebroken. Dat heeft het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) bekendgemaakt. Tienduizenden militairen staan klaar om hulp te bieden, maar het is niet bekend hoeveel daarvan zullen worden ingezet.

INPE meldde dat tussen donderdag en gisteren plaatselijke tijd 1.663 nieuwe branden in Brazilië zijn ontstaan. Ruim de helft daarvan woedt in het Amazonewoud.

In Brazilië zijn dit jaar al bijna 79.000 branden waargenomen. Dat is het grootste aantal sinds 2013 en een stijging van bijna 85 procent tegenover vorig jaar. Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van Jair Bolsonaro.

De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Hij heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan ​​en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen.

Volgens legerleider Raul Botelho heeft Brazilië in het Amazonegebied 44.000 militairen beschikbaar voor het bestrijden van de branden. Hij liet zich niet uit over het aantal militairen dat daadwerkelijk wordt ingezet. Bolsonaro besloot gisteren het leger in te zetten. De druk op het staatshoofd vanuit het binnen- en buitenland om iets te doen tegen de bosbranden was in de afgelopen dagen fors toegenomen. Minister van Milieu Ricardo Salles zei dat vier van de negen deelstaten in het Amazonegebied om steun van het leger hebben gevraagd.