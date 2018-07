Alweer een cruciale brexit-week: Britse premier Theresa May vecht nog altijd voor haar politiek overleven TT

03 juli 2018

08u01

Bron: Belga, Politico 0 Het wordt bijna niet meer bij te houden. Ook al is de zomervakantie ingezet, deze week wordt opnieuw cruciaal voor de Britse premier Theresa May. Vandaag ontmoet ze haar Nederlandse collega Mark Rutte, later spreekt ze nog met Duits bondskanselier Angela Merkel. Dat alles in aanloop naar de 'vakantievergadering' van vrijdag waar May hoopt haar regering eindelijk op é én lijn te krijgen over de toekomstige handelsrelatie met de EU.

May ontvangt haar regeringsleden vrijdag in het 'buitenverblijf' Chequers, de ambtswoning op het Britse platteland die ter beschikking staat van de premier, een 65-tal kilometer ten noordwesten van Londen. Bedoeling van de vergadering is overeenstemming te vinden over de Britse 'white paper' waarin de visie van de regering over de toekomstige handelsrelatie met de EU uit de doeken wordt gedaan.

Die visie is, op amper negen maanden voor de brexit, nog altijd niet duidelijk. Op de Europese top van vorige week waarschuwden de andere EU-leiders dat de tijd nu wel stilaan begint te dringen.

Maar volgens May is er over bijna alles een akkoord met de EU. Enkel de status van Noord-Ierland zou nog onduidelijk zijn.

Waarnemers zijn echter minder optimistisch. Er bestaan nog altijd grote meningsverschillen tussen eurosceptici en voorstanders van een zo zacht mogelijke breuk met de EU. Jacob Rees-Mogg, invloedrijk euroscepticus in de regering, waarschuwde May gisteren nog eens dat ze haar engagementen moet nakomen wil ze haar regering redden.

Alan Duncan, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, reageerde daarop dat de "aanhangers van ideologisch rechts in de minderheid zijn, ondanks het lawaai dat ze maken". "Ze zouden beter zwijgen."