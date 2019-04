Alweer een beslissende EU-top over brexit, May herhaalt in Brits parlement: “Geen tweede referendum” LH KG

10 april 2019

11u44

Bron: Belga, The Guardian 1 De 27 Europese regeringsleiders beslissen vandaag tijdens een speciale EU-top alweer over het lot van het Verenigd Koninkrijk. Premier May wil de deadline van 12 april opschuiven naar 30 juni. Alles wijst er ondertussen op dat ze uitstel zal krijgen, al blijft het onduidelijk tot wanneer. Daarover en over de voorwaarden zullen vanavond nog verhitte discussies gevoerd worden.

Normaal gezien moest het Verenigd Koninkrijk de EU al op 29 maart verlaten, maar May slaagde er niet in het uittredingsakkoord waarover ze met de EU onderhandelde door het Britse parlement te laten goedkeuren. Op de Europese top van 21 maart kreeg ze daarom twee keuzes: ofwel uitstel tot 22 mei (dat zou enkel gelden als er een akkoord werd goedgekeurd), ofwel op 12 april (vrijdag dus) uit de EU stappen zonder akkoord. Maar op 29 maart stemde het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg. Daarop stak May de hand uit naar Labour, de grootste oppositiepartij, om samen uit de brexitimpasse te komen. Vorige week vrijdag stuurde May een brief naar de EU met de vraag om de brexit alweer uit te stellen, ditmaal tot 30 juni.

Alles wijst erop dat de EU-lidstaten geen harde brexit willen en May wel uitstel zullen gunnen, maar niet de korte verlenging tot 30 juni. De vraag is dan tot wanneer wel. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad pleit in een brief aan de 27 lidstaten voor een uitstel van “maximaal een jaar”, een zogenaamde ‘flextension’. In de brief zegt hij dat er “weinig reden is om te geloven” dat de ratificatie van de boedelscheiding door het Lagerhuis tegen die datum zal zijn bekrachtigd. Wanneer het echtscheidingsakkoord dan uiteindelijk door zowel de EU als Groot-Brittannië is goedgekeurd, kunnen de Britten de Unie meteen verlaten. Volgens Tusk heeft die flexibiliteit als voordeel dat de deadline niet meer om de haverklap wordt opgeschoven, én dat het de Britten de tijd geeft “hun brexit-strategie te overpeinzen”.

Vooral Frankrijk, Spanje en Griekenland namen de voorbije dagen in de discussie over het brexituitstel een harde positie in. Frankrijk liet weten eerst een “geloofwaardig plan” van de Britse regering te willen zien. Maar die onderhandelt nog altijd met de Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn.

Brexiteers ontwijken brexitonderwerp

May werd deze middag nog geconfronteerd met het Britse Lagerhuis tijdens de wekelijkse ‘Prime Minister’s Questions in the House of Commons’. Maar het ging in het Britse parlement vooral niet over de brexit. May, die in het begin van de ‘PMQ’ herhaalde dat een deal de beste oplossing is, kreeg vragen over onder meer kinderarmoede, financiering van lokale overheid (waarover ze wel even clashte met Corbyn), de rol van Britse bedrijven in het conflict in Jemen en de betrouwbaarheid van techbedrijven. Zelfs drie harde brexiteers die aan bod kwamen, hadden géén vragen over de brexit.

Twee keer werd het toch (iets) interessanter. Op de vraag van SNP-fractieleider Ian Blackford of ze tijdens de (nog aan de gang zijnde) gesprekken met Labour een tweede referendum heeft aangeboden, antwoordde ze dat de positie van de regering daarover niet veranderd is. Blackford vroeg ook of ze een lang uitstel van de brexit zal accepteren, maar op die vraag kwam niet echt een antwoord. Na een vraag van partijgenoot Tory Henry Smith over de financiële gevolgen van een lang uitstel antwoordde May dat ze nog altijd een kort uitstel wil. Opnieuw niets nieuws onder de zon dus.

May zal in de loop van de namiddag afreizen naar Brussel voor de zoveelste spannende EU-top over de brexit.

Deze namiddag is er om 15.30 uur nog op initiatief van ons land een overleg met alle landen die het meest getroffen worden door de (harde) brexit. Ook Nederland, Denemarken, Ierland en Frankrijk hebben namelijk nauwe handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

Om 18.00 uur luisteren de Europese leiders eerst naar de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani. Vanaf 18.30 uur mag May haar 27 collega’s proberen overtuigen van de noodzaak van nieuw uitstel. Doel is instemming in het Britse parlement over haar scheidingsdeal met de EU te bereiken. EU-president Donald Tusk laat de tijd die May krijgt op de agenda oningevuld.

Na haar uitleg buigen de 27 leiders zich onderling over het verzoek tijdens een werkdiner. Daarvoor is geen begin- noch eindtijd voorzien. De finale beslissingen zullen wellicht meegedeeld worden tijdens een persconferentie.

De kans is groot dat de EU-leiders instemmen met een uitstel tot eind december dit jaar wil of langer, zoals Tusk heeft opgeworpen. Ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zou voorstander zijn van een uitstel tot maart 2020. De discussie zal vervolgens gaan over de voorwaarden waaronder. Bij de EU leeft namelijk de angst dat een eventuele opvolger van May een hardline brexiteer zou kunnen zijn die de EU-besluitvorming over de begroting en andere belangrijke dossiers kan verstoren.

Harde garanties

Vlak voor May’s bezoek aan de Franse president Macron, dat gisterenavond plaatsvond, liet het Elysée alvast weten dat het harde garanties eist dat de Britten tijdens de extra tijd niet de EU-hervormingen en -instellingen dwarsbomen. Ook willen de Fransen niet dat ze meedoen aan de onderhandelingen over een nieuwe Europese begroting en aan de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie (dan zou het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds 1973 geen Europees Commissaris hebben).

Macron wil een finaal brexituitstel tot 31 december dit jaar goedkeuren, en is dat voor hem meteen ook een absoluut uiterste datum, zo berichtte nieuwssite BuzzFeed. Hij zou de EU-leiders ook voorstellen om het Verenigd Koninkrijk tot het einde van het jaar elke drie maanden te controleren, met de mogelijkheid om de verlenging vroegtijdig te eindigen - in juni of september - als het Verenigd Koninkrijk zijn verplichtingen niet nakomt.

Ook onze premier Michel wil in ruil waarborgen van het Verenigd Koninkrijk dat het de werking van de EU niet verlamt terwijl de brexitonderhandelingen lopen. Dat zei hij deze ochtend op Radio 1. Maar volgens Michel valt een Brits plaatsje in de Europese Commissie juridisch moeilijk tegen te houden.