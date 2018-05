Alweer drie nieuwe gevallen van ebola in Congo kv

19 mei 2018

Bron: ANP 0 In de stad Mbandaka in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo zijn drie nieuwe gevallen van de besmettelijke ziekte ebola geconstateerd. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat het ebolavirus is aangetroffen in de wijk Wangata, vlak bij de rivier de Congo.

Mbandaka is een stad met ruim een miljoen inwoners, die gelegen aan de Congo een doorvoerhaven is voor handel en transport richting hoofdstad Kinshasa. Daar was eerder deze week al zeker één geval geconstateerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO uitte daarop zijn zorgen. Hierdoor is de uitbraak, die naar schatting al aan 25 mensen het leven heeft gekost, veel lastiger te bestrijden. De dodelijke gevallen waren tot dan toe vooral in meer geïsoleerde gebieden, waar het voor autoriteiten makkelijker was om het virus in te dammen.