Alweer dramatisch dagrecord en volgens topviroloog wordt het nog veel erger: “VS gaan richting 100.000 nieuwe besmettingen per dag” KVDS

01 juli 2020

16u10 96 Met meer dan 47.000 nieuwe bevestigde gevallen van het coronavirus hebben de Verenigde Staten dinsdag andermaal een triest dagrecord gevestigd. Nooit eerder raakten zo veel mensen besmet op één dag tijd. En volgens de Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci kan dat aantal nog verdubbelen.



Maar liefst acht staten meldden volgens de krant The New York Times recordcijfers dinsdag. Het gaat om Alaska, Arizona, Californië, Georgia, Idaho, Oklahoma, South Carolina en Texas.

Midwest

Vooral Californië, Arizona en Texas lijken zwaar getroffen. Californië meldde 7.800 nieuwe gevallen, Texas 6.800 en Arizona 4.600. In Arizona wordt in sommige ziekenhuizen zelfs medisch materiaal gerantsoeneerd. Zelfs staten die eerder gewag maakten van een verbetering van de situatie, zien hun cijfers weer omhoog gaan. Dat is in de Midwest het geval.





Een database van The New York Times toont dat het aantal nieuwe bevestigde coronagevallen met 80 procent gestegen is in amper twee weken tijd. Het totale aantal besmettingen staat intussen op meer dan 2,6 miljoen. De dodentol zit op meer dan 127.000.

En volgens topviroloog Anthony Fauci zal het nog een pak erger worden. Dat vertelde hij dinsdag in het Amerikaanse congres. Als de huidige uitbraken niet onder controle worden gebracht, kan het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen volgens hem nog verdubbelen, tot 100.000 per dag.

Opmars

“We hebben het duidelijk niet helemaal onder controle op dit moment”, zei Fauci in de senaat. “Ik maak me veel zorgen, omdat het heel erg kan worden.” Volgens de viroloog kan de opmars van het virus in het zuiden en het westen van de VS “het hele land in gevaar brengen”.

“Ik kan geen accurate voorspelling maken, maar het zal bijzonder verontrustend zijn, dat kan ik je wel verzekeren”, aldus Fauci. “Als je een uitbraak hebt in een deel van het land, zijn ook andere delen kwetsbaar. Zelfs al gaat het daar op een bepaald moment de goede richting uit.”

Een poll van persbureau Reuters en marktonderzoekbedrijf Ipsos toont intussen dat de bezorgdheid van de Amerikanen over het coronavirus het hoogste niveau heeft bereikt in meer dan een maand. Zo’n 81 procent van de ondervraagden zegt “erg” of “enigszins” bezorgd te zijn over de pandemie. De bezorgdheid groeit het meest onder leden van de Republikeinse partij van de president. Die waren tot nog toe meest kritisch over maatregelen zoals quarantaine en het dragen van mondmaskers.

Presidentsverkiezingen

De epidemie lijkt ook een effect te hebben op de komende presidentsverkiezingen. Gevraagd naar wat de belangrijkste factor was bij het bepalen van zijn of haar stem, antwoordde 27 procent dat dit het plan is van de kandidaten om het coronavirus aan te pakken. Ongeveer 21 procent antwoordde dat het de plannen van de kandidaten zijn om jobs te creëren en de economie een boost te geven. Enkele weken geleden was dat nog omgekeerd.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden lijkt voorlopig een klein voordeel te hebben op dat vlak. Veertig procent van de ondervraagde Amerikanen vindt dat Trump de crisis goed heeft aangepakt, terwijl 56 procent vindt van niet. Ongeveer 41 procent denkt dat Biden het beter zou doen, 34 procent kiest voor Trump.

Biden staat op dit moment ongeveer 8 procent voor in de polls. Vorige week was dat 10 procent.

Lees ook:

Republikeinse toppolitici pleiten voor mondmaskers, Trump wijkt niet en weigert er een te dragen

Greet De Keyser in de VS: “Hebben we op 3 november geen president?” (+)