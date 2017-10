Alweer D-day voor Catalonië 06u29 0 REUTERS Catalaans buitenlandminister Raül Romeva.

Als Catalonië vandaag niet officieel afziet van onafhankelijkheid, dan schort de regering in Madrid de autonomie van de regio op. Dat heeft de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría gisteren bevestigd. Er heerst nog steeds onduidelijkheid of de Catalaanse regering die onafhankelijkheid al uitgeroepen heeft na het omstreden referendum van 1 oktober.



De Catalaanse buitenlandminister Raül Romeva pleitte gisteren nog maar eens voor onderhandelingen. Maar of die noodzakelijk tot onafhankelijkheid moeten leiden, wou hij niet kwijt. "Wij willen praten over het feit dat meer dan twee miljoen Catalanen zich uitgesproken hebben voor een Catalaanse republiek. Maar de Spaanse overheid komt maar niet met een alternatief voorstel", zo klaagde hij.