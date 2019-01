Alweer Canadees ontvoerd in Burkina Faso kv

16 januari 2019

23u37

Bron: ANP, Reuters 0 Onbekenden hebben in het West-Afrikaanse Burkina Faso een Canadees ontvoerd. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland sprak woensdag van “een moeilijke situatie” en zei in contact te staan met de lokale autoriteiten en het gezin van de man.

De man werd dinsdagavond omstreeks 19.45 uur plaatselijke tijd ontvoerd door een twaalftal gewapende mannen uit een mijnbouwlocatie die eigendom is van een bedrijf uit het Canadese Vancouver. De mijn ligt niet ver van de grens met Niger, meldde de Canadese televisiezender CTV.

De voormalige Franse kolonie Burkina Faso grenst aan de Sahel-zone. Die dient als een toevluchtsoord voor groepen die zijn gelieerd aan al-Qaida of de terroristische militie Islamitische Staat.



Volgens Canadese media gaat het om Kirk Woodman. “We hebben geloof en vertrouwen in de Canadese autoriteiten om onze echtgenoot en vader veilig naar huis te brengen. We hopen op een snelle oplossing van deze situatie”, zegt de familie van Woodman in een verklaring.

Het risico op ontvoeringen in het grensgebied met Niger en Mali is bijzonder hoog. Half december verdwenen ook een Canadese vrouw en een Italiaanse man in het zuidwesten van het land.