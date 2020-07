Altijd en overal een mondmasker in Catalonië tot er een vaccin is ISA SPS

09 juli 2020

08u23

Bron: ANP, Belga 226 Catalonië voert vanaf vandaag een algemene mondmaskerplicht in uit vrees voor een nieuwe verspreiding van het coronavirus, en dat tot er een vaccin gevonden is. Dat heeft de Catalaanse premier Quim Torra gezegd. Het gaat om een strikte verplichting: het mondmasker moet namelijk ook worden gedragen als er voldoende afstand kan worden gehouden.

Twee weken geleden werd de noodtoestand in Spanje beëindigd, maar in Catalonië stak het virus weer de kop op in tuinderijen rond de stad Lleida (provincie Lérida): in één dag werden er 60 nieuwe besmettingen geteld en het 200.000 inwoners tellende gebied is sinds zaterdag afgegrendeld.

Iedereen in de regio Catalonië vanaf de leeftijd van 6 jaar moet nu dus binnen en buiten een mondmasker dragen tot er een vaccin is gevonden tegen het gevreesde virus. De verplichting geldt voor alle openbare ruimten. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor mensen die op doktersadvies geen masker dragen.

Lakse houding

Een deel van de bevolking neemt immers een laksere houding aan tegenover de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De voorbije 24 uur zijn ook twee nieuwe uitbraken vastgesteld van het coronavirus in de provincies Granada en Malaga. Covid-19 heeft in Catalonië al aan ruim 12.500 mensen het leven gekost.

In heel Spanje moet buiten een mondmasker op in ruimten waar mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Op de meeste stranden worden echter geen mondmaskers gedragen en ook in Spaanse café’s en restaurants zijn ze zeldzaam. Het is nog niet duidelijk wat de Catalaanse overheid precies wil op stranden en in de horeca.

