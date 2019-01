Altijd al gedroomd van een plek onder de zon? Siciliaans stadje verkoopt huizen aan 1 euro Karen Van Eyken

17 januari 2019

10u08

Bron: The Independent, CNN 0 Nood aan een streepje zon om de winter door te komen? Sambuca op Sicilië kan je aan een dosis vitamine D helpen voor geen geld. Vanaf nu kan je er een (vakantie)huis op de kop tikken voor minder dan de prijs van een espresso: 1 euro.

Het stadje is idyllisch op een heuvel gelegen en de stranden zijn vlakbij. Tientallen huizen staan er in de uitverkoop om de gemeenschap nieuw leven in te blazen. Net als vele andere plekken in Italië heeft Sambuca te kampen met leegstand omdat de jongere inwoners naar de grootstad zijn verhuisd.

Het is niet de eerste Italiaanse stad die buitenstaanders lokt met verleidelijke aanbiedingen, maar volgens lokale ambtenaren schrapt Sambuca alle bureaucratische rompslomp om ervoor te zorgen dat iedereen die geïnteresseerd is min of meer meteen kan toeslaan.

“We doen deze actie om te voorkomen dat het mooie Sambuca in verval raakt en buitenlandse kopers kunnen ons daarbij helpen”, legt burgemeester Giuseppe Cacioppo uit.

“In tegenstelling tot andere steden die dit alleen maar hebben gedaan als promotiestunt, is de gemeente eigenaar van alle huizen die in de uitverkoop staan”, zegt Cacioppo . “Indien je het huis wil, zal je in geen tijd de nieuwe eigenaar zijn.”

Addertje onder het gras

Maar er zit wel een addertje onder het gras. De nieuwe eigenaren moeten zich ertoe engageren om de woning binnen de drie jaar op te knappen. En die renovatie moet minimaal 15.000 euro kosten. Ze zullen ook een borg moeten ophoesten van 5.000 euro die wordt teruggeven van zodra de renovatie is voltooid.

Maar dan nog blijft de deal ontzettend voordelig, vindt de burgervader. “Kopers zullen zeker niet teleurgesteld zijn”, verzekert Cacioppo. “Dit stukje vruchtbaar land wordt ook wel het aards paradijs genoemd. We bevinden ons in een natuurgebied bezaaid met historisch erfgoed. Prachtige stranden en heuvels omringen ons. Het is hier stil en vredig. Kortom, het is een zalig oord om de stress te ontvluchten en helemaal tot rust te komen.”