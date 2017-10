Als zelfs een gondelvaart door Venetië niet boeit .... MVDB

Bron: Corriere della Serra 2 rv Een bezoek aan Venetië is pas compleet met een gondelvaart langs de kanalen van de unieke Italiaanse stad, zou je zo denken. Een gondelier die merkte dat zijn passagiers alleen maar oog hadden voor hun smartphone, en niks maar dan ook niks interesse bleken te tonen in de prachtige palazzo's en de pittoreske bruggen, besloot het daar niet bij te laten.

Hij nam zijn smartphone en begon hen heimelijk te filmen. "Wat een schitterende tocht, de klanten zijn erg blij! Ze zijn erg onder de indruk van de schoonheid van de stad en tonen hun appreciatie ten volle. Ze hebben volop foto's genomen en ze hebben me op het hart gedrukt dat ze snel zullen terugkeren naar Venetië", luidde zijn sarcastische commentaar tijdens de filmopname. Het clipje zette hij nadien op zijn Facebookpagina waar het meteen druk werd gedeeld en becommentarieerd.

Aldo Cazzullo van de Italiaanse krant Corriere della Serra zag de beelden ook en wijdde er zijn column aan. Onder de titel 'Venetië bezoeken (zonder er naar te kijken' vraagt hij zich af wat in hemelsnaam het nut is om duizenden kilometers te vliegen, veel geld te betalen om dan vervolgens enkel wat bezig te zijn met je telefoon. "De passagiers leefden op de gondel een virtueel leven in plaats van een echt. Uit puur narcisme waren ze maar met een ding bezig en dat was hun vrienden op de sociale media laten weten dat ze in Venetië waren. Wat ze niet deden en blijkbaar vergeten zijn, was te genieten, echt te leven".

Voor Cazzullo gaat de gondelier niet geheel vrijuit. Hij deed niet veel om zijn reisgezelschap uit hun virtuele cocon te halen. En ook de gondelier is gezwicht voor de alomtegenwoordigheid van de smartphone . "In plaats van een verhaal te vertellen of een lied te zingen filmde hij hen ... met een telefoon."

