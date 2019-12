Als vader herverkozen wordt, kiest Ivanka Trump (wellicht) voor een andere job AW

29 december 2019

17u17

Bron: CBS 0 Als Donald Trump in 2020 opnieuw verkozen wordt als president van de Verenigde Staten, kiest dochterlief Ivanka Trump wellicht voor een andere job. Momenteel is ze de officiële adviseur van de president, maar die titel lijkt tijd van haar te vergen die ze liever aan haar gezin spendeert.

Op de vraag van het Amerikaanse televisienetwerk CBS of Ivanka Trump nog een ambtstermijn adviseur van president Trump wilde zijn, kon ze niet meteen ‘ja’ antwoorden. Het zijn haar kinderen die volgens haar op die vraag moeten antwoorden.

“Ik word in de eerste plaats gedreven door mijn kinderen en hun geluk”, aldus Ivanka. “Zij zijn topprioriteit bij de beslissingen die ik maak. Het zijn zij die het antwoord voor me zullen formuleren.”

De presidentsdochter en haar man Jared Kushner , die tevens ook topadviseur is van Trump, hebben het beiden enorm druk sinds Donald Trump president werd. “De laatste jaren reisde ik naar bijna alle staten van ons land", legt Ivanka uit.

Flaters

Tijdens haar functie als adviseur van de president sloeg Ivanka enkele flaters. Zo wenste ze Boris Johnson in juli geluk met zijn verkiezing tot nieuwe Britse premier. Ze noemde hem echter premier van het “United Kingston”. Volgens Ivanka ging het om een tikfout, de rest van de wereld dacht daar anders over.

Nog geen maand daarvoor was de presidentsdochter nogmaals het mikpunt van spot nadat er beelden van de G20 in Japan waren opgedoken. Daarop was te zien hoe ze zich op een “ongemakkelijke manier” in een conversatie van enkele staatshoofden probeerde te mengen. Het filmpje ging viraal en de parodieën waren niet bij te houden.