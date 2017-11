Als president Trump een 'illegale' kernaanval beveelt, zou topgeneraal dat negeren

Bron: Reuters - CBS 0 AFP Generaal John Hyten (centraal), tijdens een hoorzitting eerder dit jaar. De Amerikaanse topgeneraal John Hyten, die als bevelhebber van het US Strategic Command belast is met het Amerikaanse atoomprogramma, zou niet overgaan tot een "illegale" kernaanval, als president Donald Trump hem dat beveelt.

"We zijn niet dom", verklaarde hij vandaag op het Halifax International Security Forum in de Canadese provincie Nova Scotia. "Wij denken hier vaak over. Dat is onze taak, je kan niet anders (...). Ik zou de president contacteren en hem meedelen dat zoiets illegaals is. Hij zal ons dan vragen wat wel legaal is. Wij zullen die opties op tafel leggen en aftasten welke de mogelijkheden zijn om te reageren in welke situatie dan ook". "Het is niet zo ingewikkeld", voegde de luchtmachtgeneraal eraan toe.

De uitlatingen van Hyten komen er vier dagen na een eerste hoorzitting van een Senaatscommissie in het Congres inzake de autoriteit van een Amerikaans president om een nucleaire aanval te starten. Het was al meer dan veertig jaar geleden dat een Senaatscommissie zich daarover boog.

Sommige senatoren willen de macht van de Amerikaanse president om een eenzijdige kernaanval op te starten inperken. De Democratische Senator Ed Markey liet in de hoorzitting weten dat "Trump even makkelijk de nucleaire lanceercodes kan ingeven, als een tweet opstellen".

Indien de Amerikaanse president het licht op groen geeft voor een nucleaire aanval, zitten vier minuten later de kernraketten in de lucht. Die tegenhouden is vanaf dan onmogelijk.