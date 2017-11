Als Noord-Korea een kernraket naar de VS stuurt, kan die dan gestopt worden? Tine Kintaert

Bron: Washington Post 109 Thinkstock Gisteren lanceerde Noord-Korea met succes een intercontinentale ballistische raket, de derde al dit jaar. Kim Jong-un riep zijn land officieel uit tot 'een complete kernmacht'. In de Verenigde Staten beginnen ze intussen wat ongemakkelijk te schuifelen, want hun president doet niet echt veel moeite om Kim te vriend te houden, integendeel. En hebben ze daar eigenlijk wel een plan voor het geval er een kernraket hun richting uitkomt?

Een plan is er in ieder geval, en wel eentje van 40 miljard dollar. De 'Ground-based Midcourse Defense' (GMD) heet het systeem, en het wordt al ontwikkeld sinds het einde van de jaren '90. Sinds 2004 is het operationeel, al zijn de tests een beetje hit and miss. Doorheen de jaren liepen verschillende pogingen fout af, maar de laatste twee bleken een succes. Dit is hoe het precies werkt:

Als er een nucleaire bom van Noord-Korea naar de VS gaat, zal dat in de vorm van een ballistische raket zijn. Het is het enige wapen dat de slordige 8.000 kilometer tussen beide landen kan overbruggen. Wanneer Kim op de rode knop duwt, duurt het zo'n half uur voor de raket het vasteland van Amerika bereikt heeft. Dat geeft de grootmacht niet zo heel veel tijd om te reageren. Het makkelijkste zou zijn om het nucleaire wapen meteen bij het opstijgen te vernietigen - als hij nog zichtbaar is - maar bij zo'n ballistische raket duurt die fase maar een vijftal minuten.

Wikipedia Commons Een interceptor van het GMD-systeem.

Onderscheppen

Het grootste deel van zijn vlucht brengt de raket door net buiten de atmosfeer, wat de 'midcourse phase' genoemd wordt. Dat is waar het afweersysteem van de Amerikanen zijn werk moet doen: de GMD bestaat uit 'interceptors' die de raket moeten onderscheppen en vernietigen voor de nucleaire bom aan boord ontstoken kan worden.

De VS heeft 44 van die 'interceptors' in zijn arsenaal zitten, verdeeld over twee lanceerbasissen in Alaska en Californië. In het geval er een kernraket op hen afkomt, zal het land er waarschijnlijk twee tot vier 'onderscheppers' op afsturen. Net zoals bij een ballistische raket worden ze met raketmotoren de ruimte ingestuurd, waar ze hopelijk komaf zullen maken met de nucleaire dreiging. Hopelijk, want niet iedereen is overtuigd van de methode.

AP Een opgetogen Kim Jong-un na de test van gisteren.

Kwetsbaar

Laura Grego, een natuurkundige die GMD onder de loep nam, is kritisch. "De testen hebben wisselend succes, en die zijn dan nog eens uitgevoerd in optimale omstandigheden. Het gaat daarbij niet om levensechte scenario's, waarbij de raket bijvoorbeeld gebruik maakt van 'decoys'. We hebben dus eigenlijk niet echt een idee hoe goed het werkt."

Tom Karako, directeur van het Missile Defense Project, is natuurlijk een stuk optimistischer. "Onze laatste test verliep perfect, en de omstandigheden waren realistischer dan je zou denken. We boeken duidelijk vooruitgang." Bruce W. MacDonald, voormalig assistent-directeur van de nationale veiligheidsraad, vindt 'vooruitgang' niet voldoende. "Als Noord-Korea zes raketten op ons afstuurt, en we vernietigen er vijf, zou je kunnen zeggen dat dat geen slecht resultaat is. Maar als je nog steeds Seattle verliest, ben je weinig met je succesratio van 80 procent. Dan voel je je nog steeds slecht." Hij hoopt in ieder geval op een diplomatische oplossing met het land, "want we zijn een stuk kwetsbaarder dan je zou denken".