Als meerderheid Labour nieuw bexitreferendum wil, legt Corbyn zich daarbij neer

23 september 2018

17u05

Bron: Belga 0 De leider van de Britse Labourpartij, Jeremy Corbyn, heeft zich vandaag uitgesproken tegen een tweede referendum over de brexit. Maar, zo voegde hij toe, als een meerderheid binnen zijn partij tijdens het partijcongres voor stemt, zal hij zich daarbij neerleggen.

"Ik pleit niet voor een nieuw referendum", zei de oppositieleider in een interview met de Sunday Mirror. "De beste manier om deze situatie te regelen, is door het organiseren van parlementsverkiezingen", zei hij, eraan toevoegend dat hij "wat dit congres beslist" zal respecteren.

Labour houdt nog tot woensdag een partijcongres. Volgens Corbyn zal daar gestemd worden over het onderwerp van de brexit. De precieze formulering van de vraag aan de militanten ligt nog niet vast.



Uit de resultaten van een peiling van het instituut YouGov voor de Britse krant The Observer, die vandaag gepubliceerd werden, blijkt dat 86 procent van de Labouraanhangers voor een referendum over het eindresultaat van de brexitonderhandelingen is.

Meerdere parlementsleden en enkele grote namen uit de partij, onder wie de Londense burgemeester Sadiq Khan, hebben zich al voorstander getoond van een tweede brexitreferendum. Corbyn herinnerde er vandaag op de openbare omroep BBC echter aan dat 40 procent van de Labourkiezers in juni 2016 voor de brexit stemde.

