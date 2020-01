Als Japanse premier getipte minister neemt vaderschapsverlof op en daar is veel om te doen Joeri Vlemings

15 januari 2020

11u47

Bron: New York Times 0 Minister Shinjiro Koizumi, die getipt wordt als toekomstige Japanse premier, heeft aangekondigd dat hij na de geboorte van zijn kindje vaderschapsverlof zal opnemen. Niets speciaals in onze contreien, maar in Japan is dat wél heel wat. Koizumi (38) krijgt kritiek maar ook lof voor zijn voortrekkersrol in een land met een erg devote werkethiek.

Shinjiro is de zoon van Junichiro Koizumi, een populaire en moderne ex-premier van Japan. Zelf is de politicus op dit moment minister van Milieu. Later deze maand wordt Shinjiro Koizumi papa. Dat hij ook effectief vaderschapsverlof zal opnemen, is verrassend. Nochtans is dat vaderschapsverlof van Koizumi naar onze normen eerder relatief. De minister zal twee weken vrijaf verdelen over een periode van drie maanden en het komt erop neer dat hij eigenlijk gewoon blijft doorwerken, maar dan op een flexibelere manier. Lees: wat minder uren dan gewoonlijk of van thuis uit.

Maar in Japan pakken papa’s maar zelden hun vaderschapsverlof op. Terwijl het land op papier een uitzonderlijk genereuze wetgeving kent, met zelfs meer vrije dagen voor kersverse vaders dan in de Scandinavische landen. Japanse mannen krijgen evenveel vrije tijd na de geboorte van hun kind dan mama’s en dat kan oplopen tot een heel jaar. Maar mannelijke werknemers worden ook geacht totale loyauteit te tonen aan hun werkgever, zelfs al gaat dat ten koste van hun gezin. In 2018 genoot maar iets meer dan zes procent van de kandidaten van een vaderschapsverlof, dat gemiddeld nog geen vijf dagen duurde. Bij de moeders kwam dat aantal uit op meer dan 82 procent. Voor ambtenaren lagen die percentages vorig jaar veel hoger: 21 procent van de mannen en zo goed als alle vrouwen grepen hun kans.

Koizumi maakt nu dan ook een bewust statement. “Ik hoop dat mijn vaderschapsverlof zal leiden naar een manier van werken waarbij iedereen binnen dit ministerie vlot verlof voor kinderopvang durft op te nemen, zonder aarzelen”, zei hij aan zijn team.

“Een mooi precedent, hoog tijd dat dit soort zaken meer de norm worden”, reageerde Koichi Nakano, politiek wetenschapper aan de Sophia University in Tokio. In Japan wordt de zorg voor kinderen nog vaak gezien als een taak voor de vrouw.

In augustus had Koizumi een eerste keer gesproken over vaderschapsverlof in de zomer van vorig jaar, toen hij verkondigde dat hij getrouwd was met zijn zwangere vriendin, Christel Takigawa, een 42-jarig Japans tv-anker. Er ontstond meteen commotie. Koizumi trok zijn voornemen weer in om het nu uiteindelijk toch weer kenbaar te maken.

De regering van premier Shinzo Abe wil dat dit jaar 13 procent van de mannen in de publieke en private sector vaderschapsverlof opneemt. “We hopen dat de inspanningen van de minister een positieve invloed zullen hebben op de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding van kinderen”, zei regeringswoordvoerder Yoshihide Suga.