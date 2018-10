Als Donald Trump met zijn vrienden belt, luisteren Chinese en Russische spionnen mee. Zo gaan ze te werk

Laurens Verhagen

26 oktober 2018

12u27

Bron: de Volkskrant

Chinese en Russische spionnen luisteren de Amerikaanse president Trump af als die met zijn onbeveiligde iPhone vrienden belt. Volgens inlichtingenrapporten wordt de verkregen informatie gebruikt om het Amerikaanse beleid te beïnvloeden, zo meldt The New York Times. Trump ontkent het ‘lange en saaie’ verhaal en zegt dat hij alleen overheidstelefoons gebruikt. Hoe gaan ze te werk? Kan hij zich daartegen beschermen? Overdrijven de Amerikaanse diensten? Of zijn er nog andere methodes?